Gamescom 2019, accessori gaming presentati da HP

Matteo Tontini,

Gamescom 2019 è l’evento del settore videoludico più importante d’Europa, palcoscenico per annunciare nuovi progetti o presentare interessanti novità. Anche HP ha pensato di prendere parte alla kermesse per mostrare una serie di prodotti, tra cui alcuni accessori gaming degni di nota.

Tra questi si annoverano le cuffie OMEN Mindframe Prime dotate della tecnologia FrostCap, che mantiene fresche le orecchie nei padiglioni anche durante l’utilizzo prolungato. La qualità è garantita grazie al surround 7.1, che permette all’utente di godere di un sonoro pulito; inoltre, per merito della cancellazione del rumore attiva i microfoni eliminano i suoni extra provenienti dalla stanza dell’utente, cosicché la sua voce arrivi chiara e limpida all’interlocutore durante le partite online. Infine grazie a OMEN Audio Lab, all’interno dell’OMEN Command Center, si avrà la possibilità di avere il pieno controllo sul sonoro mediante un equalizzatore con vari preset.

Le sorprese non finiscono qui: HP ha inoltre presentato la Pavillon Gaming Keyboard 800, bellissima con la sua retroilluminazione a LED colorati. La tastiera darà all’utente la possibilità di controllare il volume del microfono grazie a pulsanti dedicati e sarà al 100% anti-ghosting.

Per quanto riguarda i prezzi e le uscite, le cuffie OMEN Mindframe Prime di HP saranno disponibili a 199 euro da agosto in Europa; più confusione invece sulla tastiera, non è chiaro infatti se sarà messa sul mercato europeo sin da subito (come previsto per il mercato USA), ma sappiamo che Pavilion Gaming Keyboard 800 avrà un costo di 79,99 dollari. Tutti coloro che sono alla ricerca di accessori gaming, hanno trovato pane per i loro denti durante Gamescom 2019; peraltro, HP non si è limitata soltanto agli accessori, ma ha presentato anche nuovi laptop e display nel corso dell’evento di Colonia.