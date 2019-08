Gamescom 2019, nuovi PC gaming di HP

Marco Locatelli,

Non solo videogiochi: dalla Gamescom di Colonia – fiera dedicata al gaming in programma da oggi fino al 24 agosto – arrivano novità anche per quanto riguarda i nuovi PC; nello specifico HP presenta un nuovo portatile e un desktop equipaggiati per giocare al meglio con tutti i titoli del momento.

HP Pavilion Gaming Laptop 15-ec0010nr è un portatile per videogiocare con sistema operativo Windows 10. Sotto la scocca si nascondono un processore quad core AMD Ryzen 5 3550H, 8 GB di memoria DDR4, disco SSD da 512GB, scheda video GeForce GTX 1050 con 3GB DDR5 dedicati. Schermo da 15.6 pollici, due altoparlanti targati Bang & Olufsen, modulo Wifi e Bluetooth 5.0, webcam HP Wide Vision FHD con microfono incorporato, tastiera retroilluminata color verde acido.

HP Pavilion Gaming Desktop TG01-0185t è invece la proposta desktop di HP per quanto riguarda l’ambito gaming. Il case del TG01-0185t nasconde un processore di nona generazione Intel Core i7-9700, 16 GB di memoria DDR4, hard disk da 2TB e disco SSD da 256GB, scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1660 Ti con 6GB di memoria dedicata. La dotazione hardware comprende pure 9 porte USB, modulo Wireless e bluetooth 5.0. Compreso nel “pacchetto” anche la coppia mouse tastiera USB Black Wired. Sistema operativo Windows 10 Home.

I prezzi? HP 15-ec0010nr sarà disponibile a settembre al prezzo di 799.99 dollari, il desktop HP TG01-0185t sarà disponibile ad agosto al prezzo di 699.99 dollari.

Sempre restando in tema Gamescom, interessante dato italiano che dimostra quanto il movimento del Bel Paese sia in buona salute. Sono infatti ben 19 le aziende provenienti da tutta Italia che presenteranno i videogiochi Made in Italy a Colonia alla Gamescom 2019. Tutte queste aziende sono riunite sotto il brand Games in Italy e per il quinto anno consecutivo saranno ospitate nel Padiglione Italia, nell’area business della fiera.