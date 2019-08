Gamescom 2019, Made in Italy videoludico a Colonia

Candido Romano,

AESVI, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia ICE hanno annunciato anche quest’anno la partecipazione di una delegazione di aziende italiane alla Gamescom 2019, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma dal 20 al 24 agosto 2019 in Germania presso la Koelnmesse di Colonia.

Nel 2018 il mercato dei videogiochi in Italia ha avuto una crescita importante del 18,9%, con un volume d’affari di 1,7 miliardi di euro per le vendite di console, software e accessori, in linea con i trend di mercato a livello globale. In un connubio tra innovazione, tecnologia e creatività, l’Italia vuole distinguersi grazie a un’industria locale che, nonostante sia ancora di dimensioni contenute con 125 studi di sviluppo operanti sul territorio nazionale, sta vivendo una fase di crescita costante e livello sempre maggiore di internazionalizzazione.

Alla Gamescom sarà presente una delegazione italiana composta da 19 studi di sviluppo di videogiochi, che presenteranno agli operatori internazionali di settore oltre 30 videogiochi di diversi generi (tra cui racing, action, adventure, puzzle ed educational), in sviluppo per tutte le piattaforme di gioco come console, PC, Mac e mobile.

Tutte queste aziende sono riunite sotto il brand Games in Italy e per il quinto anno consecutivo saranno ospitate nel Padiglione Italia, nell’area business della fiera (Hall 3.2 – Stand D010/E019). Lo spazio è stato riprogettato per rappresentare al meglio il Made in Italy nel settore dei videogiochi e ospiterà precisamente queste aziende: 34BigThings, Digital Tales, Dynamight Studios, Forge Reply, Ignition Publishing, Indie Construction, IV Productions, Kibou Entertainment, Metis, MixedBag, Monogrid, Open Lab, Red Koi Box, Strelka Games, Studio Evil, Tiny Bull Studios, VLG e Untold Games. Ci sarà anche Milestone, entrata recentemente nella scuderia Koch Media.

Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI, ha dichiarato:

Quest’anno lo stand Italia a Gamescom ospiterà un numero importante di aziende italiane operanti nel settore dei videogiochi. Considerate le dimensioni del comparto in Italia, una presenza così forte alla fiera europea più importante del settore è l’ennesima dimostrazione di come la nostra industria italiana stia crescendo e del respiro internazionale che contraddistingue sempre di più le nostre produzioni. L’auspicio è che il settore possa continuare questo percorso di crescita con l’obiettivo di emergere e conquistare un posto di rilievo nello scenario competitivo internazionale.