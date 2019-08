Gli annunci di Asus Republic of Gamers a Gamescom

Antonino Caffo,

Asus Republic of Gamers ha tenuto a Gamescom 2019 il suo evento «Intelligent Evolution». Qui ha mostrato le ultime innovazioni del Design Thinking, che vede il feedback degli utenti alimentare e orientare specificatamente l’attività di ricerca e sviluppo, generando iterazioni e perfezionamenti che portano alla nascita di nuovi prodotti.

“I giocatori e i media sono la nostra fonte di ispirazione per lo sviluppo delle soluzioni targate ROG, ci permettono di superare continuamente i limiti di ogni singola funzione così da migliorare ogni singolo aspetto dell’esperienza di gioco” ha detto l’azienda.

ROG ha dunque presentato sette prodotti nati da questa filosofia: le schede madri ROG Rampage VI Extreme Encore, pensate per aumentare ulteriormente il potenziale delle motherboard ed essere la punta di diamante dei rig più estremi, e ROG Strix X299-E Gaming II, progettata invece per chi ama l’overclocking in una forma più sobria.

Sono stati inoltre annunciati tre nuovi monitor gaming, tra cui il ROG Strix XG43UQ da 43 pollici e il ROG Strix XG27UQ da 27 pollici, entrambi con supporto nativo alla risoluzione 4K, frequenze di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia Display Stream Compression (DSC).

A questi si aggiunge anche il monitor portatile ROG Strix XG17 con un esclusivo pannello IPS da 17,3 pollici e refresh di ben 240 Hz. Sono stati rivelati inoltre il nuovo ROG Chakram, un mouse con 16.000 dpi e joystick integrato per ottenere sempre il massimo controllo e le ROG Strix Go 2.4, cuffie gaming wireless 2.4 GHz con adattatore USB-C e un microfono con cancellazione del rumore intelligente.

In modo particolare, ROG Strix Go 2.4 è la prima cuffia gaming wireless al mondo che può essere utilizzata con Nintendo Switch in modalità portatile, oltre ad essere compatibile con telefoni e PC. Le cuffie si collegano tramite un adattatore wireless USB-C a 2,4 GHz che fornisce una connessione più stabile e con meno latenza rispetto al Bluetooth, rendendola la scelta migliore per chi ama giocare senza compromessi. ROG Strix Go 2.4 è dotata di un microfono integrato con eliminazione del rumore assistito da intelligenza artificiale, così da garantire comunicazioni sempre estremamente chiare. Grazie ai driver da 40 mm certificati Hi-Res audio e alla camera stagna con esclusivo design ROG, le nuove cuffie permettono una riproduzione audio superiore, vantando una struttura pieghevole ed un design estremante pratico e leggero, il tutto contenuto in appena 290 grammi.

ROG Chakram è invece un mouse gaming con ricarica wireless Qi e un joystick integrato per avere sempre il massimo controllo. Oltre che attraverso la ricarica Qi, è possibile ricaricare il ROG Chakram anche più tradizionalmente tramite cavo, così che in appena 15 minuti si possa ottenere energia per ben 12 ore continuative di gioco. Il joystick integrato invece è programmabile e consente impostazioni personalizzate e un miglior controllo, oltre che poter essere facilmente rimosso quando non è necessario. Per il monitor ROG Strix XG43UQ DSC ritroviamo la tecnologia Display Stream Compression (DSC), uno standard di compressione utilizzato per la trasmissione di flussi video ad altissima definizione su un’unica interfaccia ad alta velocità senza alcuna perdita percettibile nella qualità video. Supporta inoltre la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la tecnologia HDR da una singola connessione. Grazie anche alla tecnologia DSC, ROG Strix XG43UQ è in grado di visualizzare immagini dettagliate e fluide con risoluzione nativa 4K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz tramite una singola connessione DisplayPort 1.4, senza sottocampionamento cromatico e senza usare una doppia DisplayPort. Prezzi e disponibilità di tutti i prodotti sono da confermare.