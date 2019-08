Microsoft Edge Beta disponibile per Windows e macOS

Luca Colantuoni,

Joe Belfiore, Vice Presidente della divisione Windows, ha annunciato la disponibilità di Microsoft Edge Beta per Windows 7/8.1/10 e macOS. Questa versione è indirizzata agli utenti finali, in quanto offre un’esperienza d’uso più stabile rispetto alle precedenti build Dev e Canary. La versione finale verrà probabilmente inclusa in Windows 10 20H1.

L’azienda di Redmond ha deciso di utilizzare il motore di rendering Blink, lo stesso di Chromium, la versione open source da cui deriva Google Chrome. Il nuovo Microsoft Edge non sarà disponibile solo per Windows 10, ma anche per Windows 7/8.1 e macOS. Nel corso degli ultimi mesi sono state rilasciate diverse build per i canali Canary e Dev, per ognuno dei quali è prevista una specifica frequenza di aggiornamento (giornaliera e settimanale).

Belfiore ha comunicato che le versioni preliminari sono state scaricate oltre un milione di volte e che gli utenti hanno inviato oltre 140.000 feedback. La versione Beta è quella più stabile, quindi è previsto il rilascio degli aggiornamenti ogni sei settimane. Microsoft ha aggiunto il supporto per 14 lingue e varie opzioni di personalizzazione, tra cui tre differenti layout per le nuove schede aperte. È possibile inoltre impostare il tema scuro e installare le estensioni dal Chrome Web Store, oltre che dal Microsoft Edge Insider Addons Store.

Gli utenti possono attivare la Tracking Prevention, digitando “edge://flags/#edge-tracking-prevention” nella barra degli indirizzi e scegliendo tre livelli di privacy (Base, Bilanciato e Restrittivo). Sono stati anche integrate alcune funzionalità annunciate durante la conferenza Build, come Microsoft Search, la modalità Internet Explorer e Windows Defender Application Guard. Microsoft Edge Beta può essere scaricato dal sito Microsoft Edge Insider.