Dell svela i nuovi PC prima di IFA

Prima di IFA, Dell ha deciso di espandere il portafoglio di PC consumer, con l’aggiunta di nuovi processori Intel Core di decima generazione, annunciati ieri.

Ad esempio l’XPS 13, disponibile dal 27 agosto, con processori Intel 10th Gen Core serie U – con i modelli hexacore i7 disponibili in ottobre – tale da rendere il laptop da 13 pollici il più potente della sua categoria. Con il nuovo Killer AX1650 (2 × 2) basato sul chipset Intel WiFi 6, la connettività wireless è tre volte più veloce della generazione precedente. Insieme a Dell CinemaColor e Dolby Vision e un display InfinityEdge 4K Ultra HD opzionale, l’XPS 13, è disponibile con Windows 10 o Ubuntu 18.04 LTS, quest’ultimo che funge da base per l’ edizione per sviluppatori XPS 13 , ora alla sua nona generazione. E poi l’ XPS 13 2-in-1, il primo al mondo verificato da Project Athena, disponibile con i nuovi processori al silicio da 10 nanometri Intel 10th Gen Core.

Inspiron 13 , 15, 17 7000 2-in-1 , annunciato per la prima volta al CES 2019 e vincitore del Computex Design Innovation Award , è ora disponibile con l’aggiunta di USB Type-C con supporto Thunderbolt 3 e in uno chassis argento opzionale.

Inspiron 14 , 15 5000 2 in 1 offre mobilità ed espandibilità con il bonus di un touchscreen compatibile con Active Pen.

Inspiron 13 5000 offre un fattore di forma portatile e sottile con banda larga mobile opzionale per una facile connettività; e due eleganti opzioni di colore: argento platino e lilla ghiacciato.

I desktop Inspiron 24 5000 e 27 7000 All-in-One (AIO) annunciati al Computex 2019, sono disponibili dal 23 agosto. Questi desktop hanno un sistema di intrattenimento semplice e attraente a sostituzione della TV.

Inspiron 14 , 15 5000 (5493, 5494, 5593, 5594) include cornici strette, un ampio display FHD antiriflesso e Dell Cinema.

Inspiron 14, 15, 17 3000 offre una scheda grafica opzionale Nvidia GeForce MX230. I 14 e 15 offrono una struttura elegante per le attività in movimento, mentre i 17 sono pensati per tutta la famiglia.

Senza dimenticare che le piccole imprese si preoccupano dell’affidabilità, della sicurezza e del prezzo delle workstation. I nuovi laptop Vostro 14 e 15 5000 consentono ai clienti di affrontare attività più impegnative con i vantaggi prestazionali della grafica Nvidia. Inoltre, il chip di sicurezza TPM 2.0 e il lettore di impronte digitali opzionale mantengono i dati al sicuro. A bordo, an he Dell Mobile Connect, il software che permette di collegare gli smartphone al PC per una maggiore efficienza. Nel complesso, il laptop combina funzionalità critiche in un dispositivo economico su cui le piccole imprese possono fare affidamento per svolgere il proprio lavoro.

Dell ha anche introdotto il primo desktop della serie 5000 per le piccole imprese, offrendo ai creatori di contenuti, agli sviluppatori di giochi e agli ingegneri la potenza, la grafica e lo spazio di cui hanno bisogno per svolgere al meglio il loro lavoro. Il desktop fornisce ai clienti processori Intel Core R di nona generazione e grafica Nvidia GeForce RTX 2070.