Google Home Mini 2, si chiamerà Nest Mini?

Marco Locatelli,

Secondo diverse indiscrezioni apparse in queste ore sul web e riportate da 9to5Google, Google sarebbe in procinto di lanciare sul mercato il successore “spirituale” di Google Home Mini (edizione 2017), che si chiamerà Nest Mini coerentemente con la scelta del colosso di Mountain View di rebrandizzare la sua linea di prodotti intelligenti per la casa.

Secondo i rumor, quindi, il nuovo “piccolo” dell’ecosistema Google Home si chiameranno Nest Mini ma non sembrano esserci particolare cambiamenti a livello hardware e di design rispetto a quando questi si chiamavano Google Home Mini.

Stesso discorso si dovrebbe poter fare per le feature, ovviamente: Google Nest Mini sarà infatti uno speaker intelligente che comunicherà con l’Assistente di Google ad un prezzo contenuto rispetto ai modelli più grandi e completi.

Tra le migliorie vociferate in queste ore, il successore del Google Mini dovrebbe poter contare su un sistema audio potenziato compresi bassi ottimizzati e un volume massimo più alto. E ci sarà anche un jack 3.5mm, anche se al momento non è chiaro se si tratta di un input per collegarci eventualmente delle auricolari/cuffie o un’uscita per altoparlanti esterni.

Potrebbe esserci inoltre anche un sensore di prossimità, ovvero quella tecnologia che permette al dispositivo di “capire” quando ci sono nelle vicinanze delle persone o qualsiasi altro oggetto che si muove. Utile per i fanatici dell’ordine la presenza di un gancino per il montaggio a parete.

Probabilmente ci saranno anche nuove colorazioni, oltre al classico bianco. È molto probabile – qualora l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata (per ora Google non ha risposto) – che Google sveli questo nuovo Nest Mini insieme al Pixel 4 al suo tradizionale evento hardware autunnale. E il prezzo? Facile attendersi una fascia che oscillerà tra i 50 e i 60 euro.