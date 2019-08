Google Play Store cambia look: più bianco e pulito

Matteo Tontini,

Google Play Store sfoggia un nuovo look che, come la maggior parte dei restyling recenti di BigG, predilige uno stile più luminoso e bianco.

Un po’ come successo all’app Gmail all’inizio di quest’anno, che si è aggiornata al Material Design abbandonando la barra del menu rossa, appare più pulito. Come l’App Store di iOS – che ha ricevuto una modifica simile due anni fa – il nuovo Play Store ora ha la barra di navigazione fra le varie sezioni in basso (è invece laterale su tablet e dispositivi Chrome OS) e separa la sezione Giochi da quella App, per facilitare gli utenti nella scelta della giusta tipologia di contenuto. Google cambia inoltre la forma delle icone, optando per rettangoli arrotondati che conferiscono all’intero storefront un aspetto più ordinato e omogeneo.

Say 👋 to fresh updates on the Play Store. See what’s changed: https://t.co/QNAcoScN3o pic.twitter.com/0DlEZ1TBN0 — Google Play (@GooglePlay) August 21, 2019

Il nuovo Play Store consiglierà le app per l’utente nella sezione “Consigliati per te”. Secondo il colosso della ricerca, e confermato da vari utenti Reddit, il nuovo Play Store non dovrebbe avere una Modalità Scura per il nuovo design luminoso, ma non è da escludere che in futuro non venga aggiunta. Il cambio di look rende infine più visibili i giudizi degli utenti e il pulsante per l’installazione, adesso maggiormente in risalto. In sostanza il negozio digitale di BigG si accoda ad altri servizi per fornire una navigazione più semplice e immediata, con l’obiettivo di rendere tutto intuitivo.

Intanto la società ha reso disponibile per tutti Google Go, la versione leggera del motore di ricerca. Pesa appena 7 MB e consuma meno traffico dati rispetto alla versione standard, ma per il resto non differisce dall’app di Google. Inoltre, sembrerebbe voglia lanciare sul mercato il successore spirituale di Home Mini, che si chiamerà Nest Mini.