Samsung annuncia i Galaxy A50s e A30s

Luca Colantuoni,

I Galaxy A50 e A30, svelati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, erano i primi due modelli della serie Galaxy A (2019). A distanza di circa sei mesi, Samsung ha annunciato i successori Galaxy A50s e A30s con fotocamere di migliore qualità e un design più appariscente.

Nel comunicato ufficiale non viene indicato il materiale utilizzato per la cover, ma probabilmente si tratta di plastica lucida. Il produttore ha tuttavia adottato un pattern geometrico e applicato un effetto olografico, messo in risalto dai quattro nuovi colori: Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green e Prism Crush Violet. Il Galaxy A50s ha lo stesso schermo del Galaxy A50: Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). All’interno del notch c’è la fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.0).

Il Galaxy A30s ha invece uno schermo Super AMOLED Infinity-V da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Il precedente modello aveva invece un display Infinity-U con risoluzione full HD+. Nel notch c’è la fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.0).

La novità più interessante è rappresentata dalle tre fotocamere posteriori. Per il Galaxy A50s sono stati scelti sensori da 48, 8 e 5 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard (f/2.0) e grandangolare, mentre il terzo viene sfruttato per rilevare la profondità. Il Galaxy A30s ha invece una fotocamera principale con sensore da 25 megapixel e obiettivo con apertura f/1.7.

La dotazione hardware del Galaxy A50s comprende inoltre il processore Exynos 9610, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Leggermente inferiori le specifiche del Galaxy A30s: processore Exynos 7904, 3/4 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage e slot microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI (e Bixby per Galaxy A50s). Samsung non ha comunicato prezzi e disponibilità.