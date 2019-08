Catalogo Netflix: serie TV e film settembre 2019

Matteo Tontini,

Forse in preparazione al mese di Halloween, settembre 2019 sarà un mese ricco di film horror per Netflix. Ma soprattutto carico di grandi cult, che in un modo o nell’altro hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Per quanto riguarda le novità, non verrà aggiunta tanta carne al fuoco, ma sicuramente spiccano la seconda parte di Disincanto, la prima stagione di The Politician, Unbelievable e la seconda stagione di Elite.

Anche il mese di agosto è stato piuttosto avido di novità, tralasciando la terza stagione di Tredici la cui data d’uscita è stata rivelata a sorpresa. Dopo lo scoppiettante mese di luglio, trascinato da Stranger Things e La casa di carta, il colosso dello streaming sta prendendo fiato nella chiesa di distribuire nuovi show e film altisonanti. Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Netflix di settembre 2019.

Buona lettura.

Catalogo Netflix: uscite di settembre 2019

1 settembre

Blade Runner: The final cut (film): Il mese inizia con l’uscita del cult di Ridley Scott del 1992. Un grande classico del genere fantascientifico, che tutti gli appassionati dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

(film): Film horror del 1998, sequel di So cosa hai fatto. La trama ruota attorno a un assassino con un uncino che torna dopo un anno per uccidere una donna in un resort di un’isola tropicale. Dirty Dancing (film): Cult del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey, che racconta la storia d’amore tra la diciassettenne Baby e il suo istruttore di danza Catskil, sulle note del celebre brano (I’ve Had) The Time of My Life che vinse l’Oscar.

L’esorcista III (film): Terzo film della celebre saga horror, uscito nel 1990.

(anime): Composto da 26 episodi, racconta la storia della giovane Hitomi Kanzaki, che si trova nel mondo di Gaia con un giovane spadaccino, Van.

2 settembre

Operazione U.N.C.L.E. (film): Pellicola d’azione con protagonisti Henry Cavill e Armie Hammer, adattamento cinematografico della serie Organizzazione U.N.C.L.E. trasmessa dal 1964 al 1968.

(film): Commedia del 2015 che racconta le eccentriche vacanze della famiglia Griswold, alle prese con una serie di disavventure dopo essere partita a bordo di un'auto superaccessoriata.

6 settembre

Elite 2 (serie tv): Seconda stagione della serie spagnola incentrata sul prestigioso istituto Las Encinas, dove si verifica l’omicidio di uno degli studenti.

13 settembre

Unbelievable (serie tv): Atteso show con Toni Collette incentrato su casi estremi di violenza sessuale, composto da 8 episodi.

15 settembre

Pulp Fiction (film): Chi non ha mai visto Pulp Fiction? Il celebre film scritto e diretto da Quentin Tarantino, pietra miliare del genere gangster.

(film): Altro cult, stavolta di Stanley Kubrick: la pellicola di genere fantascientifico che tocca problematiche relative all'identità della natura umana, considerata un capolavoro della storia del cinema.

20 settembre

Disincanto 2 (animazione): Seconda stagione della serie animata di genere fantasy, dal creatore de I Simpson.

(serie tv): Show poliziesco con David Tennant, che si incentra sul conflitto psicologico tra il criminale e l'ufficiale di polizia: ogni episodio infatti ha interamente luogo nella sala interrogatori.

25 settembre

Le regole del delitto perfetto 4 (serie tv): Quarta stagione della famosissima serie di genere thriller giudiziario prodotta da Shonda Rhimes.

27 settembre

All’ombra della luna (film): Pellicola originale di Netflix di genere thriller sci-fi, in cui un agente di polizia di Filadelfia dà la caccia a un serial killer i cui delitti seguono le fasi lunari.

(serie tv): Commedia musicale dai toni dark, che offrirà uno scorcio sulle qualità necessarie per riuscire in politica.

Bard of Blood (serie tv): Show indiano sullo spionaggio basato sull’omonimo romanzo del 2015 di Bilal Siddiqi.