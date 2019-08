Il CEO di HP, Dion Weisler, si dimette

Antonino Caffo,

HP ha dichiarato che l’amministratore delegato Dion Weisler si dimetterà dopo quasi quattro anni dal suo ruolo, una notizia che ha fatto scendere le azioni del 6% negli ultimi scambi.

La società ha spiegato che Weisler, 52 anni, lascia la barca per occuparsi di una questione di salute familiare. Il veterano Enrique Lores, da 30 anni nel gruppo e attualmente presidente del settore imaging, stampa e soluzioni HP, assumerà la posizione di CEO dal 1 novembre.

A nome del consiglio, rispettiamo la decisione di Dion di supportare le esigenze della sua famiglia – ha dichiarato Chip Bergh, presidente del consiglio di amministrazione di HP.

Lores, che ha iniziato come stagista di ingegneria in società, ha avuto un ruolo nella divisione di Hewlett-Packard in due compagnie quotate in borsa. Il 53enne è stato anche coinvolto nell’acquisizione da 1,05 miliardi di dollari della divisione stampanti di Samsung nel 2017 .

La forza dell’azienda non è mai stata maggiore. Enrique è assolutamente la persona giusta al momento giusto – ha dichiarato Weisler in un’intervista. Il presidente del consigli di amministrazione, Chip Bergh, ha ringraziato il manager uscente per avere guidato l’azienda dopo lo scorporo: “Rispettiamo la decisione di Dion di rispondere alle esigenze della sua famiglia.

HP, con sede a Palo Alto, California, azienda hardware che precedentemente faceva parte della Hewlett Packard Company, prevede un profitto nel quarto trimestre compreso tra i 55 e i 59 centesimi per azione, con un punto medio inferiore alla stima media degli analisti di 58 centesimi, secondo i dati IBES. Per il terzo trimestre conclusosi il 31 luglio, HP ha registrato ricavi per 14,60 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle stime degli analisti, penalizzati dalle scarse vendite nel settore delle stampanti. Le azioni della società sono diminuite del 6,2% a 17,75 dollari negli ultimi scambi.