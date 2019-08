Play Store, app con malware su milioni di device

Marco Locatelli,

Ancora una volta applicazioni che nascondevano malware – precisamente adware – sono state scovate nel Google Play Store, e le persone coinvolte dai virus sono milioni.

Si tratta di app che sono rimaste disponibili al download sullo store del robottino verde per moltissimo tempo, a tal punto da totalizzare nel complesso 8 milioni di download. A segnalare la presenza di contenuti malevoli nei software per smartphone e tablet l’azienda Trend Micro, specializzata nella sicurezza per dispositivi mobile e non solo.

Secondo Trend Micro, sarebbe coinvolte 85 applicazioni, e nella maggior parte dei casi si trattava di videogiochi o app di fotografia, scaricate appunto per ben 8 milioni di volte. Difficili da scovare gli adware in questione, in quanto riuscivano a nascondersi grazie a dei sistemi software ben studiati.

L’attacco del malware riusciva a sbaragliare i sistemi di “protezione” dei dispositivi Android in 30 minuti, e da quel momento lo smartphone o il tablet di turno venivano letteralmente subissati di messaggi pubblicitari difficili da chiudere. inoltre queste app malevole non potevano essere disinstallate con le normali procedure, ad esempio semplicemente trascinando l’icona nella sezione “disinstalla”.

Delle 85 del Play Store segnalate, le principali sono le seguenti:

