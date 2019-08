Redmi Note 8 Pro sarà un gaming phone

Luca Colantuoni,

Tra meno di una settimana è previsto l’annuncio della nuova serie Redmi Note 8. Entrambi i modelli avranno caratteristiche migliori degli attuali Redmi Note 7, ma il Redmi Note 8 Pro attirerà sicuramente l’attenzione della stampa specializzata e dei fan di Xiaomi. Infatti questo modello sarà un vero e proprio gaming phone di fascia media, in quanto saranno disponibili accessori specifici.

La conferma sul processore è arrivata da MediaTek. Il Redmi Note 8 Pro integrerà il nuovo Helio G90T, annunciato a fine luglio insieme al G90. Il SoC octa core offre prestazioni elevate durante il gioco, grazie alla tecnologia HyperEngine che distribuisce automaticamente le risorse tra CPU e GPU per incrementare gli fps, migliora la qualità del rendering, fornisce il supporto per lo standard HDR10 e ottimizza la connessione, scegliendo automaticamente LTE e WiFi (anche due bande e due router in simultanea).

Per smaltire il calore è stato implementato un sistema di raffreddamento a liquido. La temperatura dello smartphone durante le sessioni di gaming è inferiore di 4-6° C rispetto a dispositivi senza tale sistema. Xiaomi ha inoltre confermato che la cover è in vetro e che la batteria supporta la ricarica rapida da 18 Watt.

La novità visibile all’esterno è ovviamente rappresentata dalle quattro fotocamere posteriori. Per quella principale è stato scelto un sensore Samsung ISOCELL Bright GW1 da 64 megapixel con tecnologie Tetracell, ISOCELL PLUS, Smart ISO e Hybrid 3D HDR. L’elevata risoluzione (9248×6936 pixel) permette di effettuare il cropping delle immagini senza richiedere l’uso di un teleobiettivo.

Il produttore cinese offrirà diversi accessori gaming, tra cui un gamepad da collegare sul lato sinistro, come si può vedere nell’immagine in evidenza. Maggiori dettagli potrebbero essere svelati nel corso dei prossimi giorni. Per conoscere le specifiche complete, la disponibilità e il prezzo non resta che attendere l’evento del 29 agosto.