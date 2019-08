Redmi Note 8 e Note 8 Pro, annuncio il 29 agosto

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha confermato che i nuovi smartphone verranno annunciati il 29 agosto in Cina. I Redmi Note 8 e Note 8 Pro avranno quattro fotocamere posteriori. Per quella principale del modello Pro verrà utilizzato un sensore Sony da 64 megapixel. L’immagine condivisa su Weibo dal produttore svela alcuni dettagli estetici dei dispositivi.

Xiaomi apporterà alcuni cambiamenti estetici rispetto agli attuali Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Il General Manager Lu Weibing ha dichiarato recentemente che gli smartphone avranno uno screen-to-body ratio maggiore. Non ci sono immagini della parte frontale, ma ci sarà ancora il piccolo notch per la fotocamera, quindi potrebbe essere ridotto lo spessore delle cornici.

Le modifiche più evidenti saranno riservate alla parte posteriore. Il modulo fotografico verrà spostato al centro e includerà il lettore di impronte digitali. Nell’immagine si notano chiaramente tre obiettivi. La fotocamera principale del Redmi Note 8 Pro avrà un sensore Sony ISOCELL Bright GW1 da 64 megapixel. Grazie alla tecnologia Tetracell, che combina quattro pixel adiacenti in uno, si potranno ottenere scatti più nitidi da 16 megapixel in condizioni da scarsa illuminazione. La tecnologia ISOCELL PLUS offre invece una maggiore fedeltà cromatica, mentre Smart ISO modifica la sensibilità in base all’intensità della luce ambientale. Con Hybrid 3D HDR, infine, si ottengono foto con tonalità più ricche.

Alla destra del modulo ci sono il sensore ToF (Time-of-Flight) e il flash dual LED. Anche il Redmi Note 8 dovrebbe avere quattro fotocamere posteriori, ma non si conoscono le specifiche di sensori e obiettivi. Per quanto riguarda il processore si prevede un modello più potente, forse uno Snapdragon 665 per Redmi Note 8 e uno Snapdragon 712 per Redmi Note 8 Pro. Non dovrebbe mancare il jack audio da 3,5 millimetri e potrebbe finalmente esserci il chip NFC.