CAM da 50MP con IA, batteria da 5000 mAh e prezzo MINI: OPPO A38 a 129€

Non è cosa da tutti i giorni trovare il 41% di sconto immediato su Amazon per il popolarissimo budget phone OPPO A38 4G, quest’oggi un vero e proprio best buy che non dovresti assolutamente farti scappare.

Sfruttando il sopracitato sconto a due cifre, infatti, il già economicissimo smartphone Android può essere tuo spendendo appena 129€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

OPPO A38 4G è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente: sconto del 41%

OPPO A38 4G è un device che non ti abbandona mai durante il giorno con la sua batteria monstre da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Frontalmente trova posto un bel pannello da 6.56 pollici a 90Hz con cui guardare contenuti video ad alta risoluzione, mentre il processore octa-core ha a disposizione fino a 8GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna.

Nonostante costi davvero molto poco, inoltre, lo smartphone del colosso cinese integra anche un modulo fotografico da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di buon livello.

Lo smartphone di OPPO è quindi ideale per tutti quei task quotidiani che non richiedono un top di gamma da 1000€ per essere portati a termine; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverlo direttamente a casa senza costi aggiuntivi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.