DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 2^ giornata

È il secondo anno di Serie A per DAZN, piattaforma di streaming tutta sportiva che ha sottratto i diritti di alcune partite di campionato a Sky (che fino a quel momento aveva il monopolio assoluto). In sostanza, per non perdersi alcun match è necessario essere abbonati a entrambi i servizi.

Pare però che presto i sottoscritti potranno godersi tutte le partite su una sola piattaforma, perché un canale con il meglio della programmazione DAZN arriverà su Sky (sebbene al momento ci siano pochi dettagli al riguardo). Per quanto riguarda la copertura televisiva della 2^ giornata del massimo campionato di calcio italiano, si avrà la seguente spartizione:

30/08/2019 Venerdì 20.45 Bologna-SPAL SKY

31/08/2019 Sabato 18.00 Milan-Brescia DAZN

31/08/2019 Sabato 20.45 Juventus-Napoli SKY

01/09/2019 Domenica 18.00 Lazio-Roma SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Atalanta-Torino DAZN

01/09/2019 Domenica 20.45 Cagliari-Inter SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Genoa-Fiorentina SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Lecce-Hellas Verona SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Sassuolo-Sampdoria SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Udinese-Parma DAZN

È bene sottolineare che Sky trasmetterà sette partite per ogni turno, mentre alla piattaforma di Perform Group andranno le rimanenti tre. Nella 2^ giornata della Serie A 2019/2020, la piattaforma streaming incentrata sullo sport permetterà di vedere le partite di Milan, Atalanta e Parma. I rossoneri dovranno riscattarsi dalla sconfitta contro l’Udinese, cercando di portare a casa una vittoria per non allontanarsi dalla vetta appena dopo due settimane dall’inizio; l’Atalanta, dopo la rimonta della prima giornata, dovrà vedersela con un Torino che ha dimostrato di essere davvero in forma contro il Sassuolo; infine, il Parma cercherà i primi punti in seguito alla sconfitta contro la Juventus.

La 2^ giornata di Serie A sarà infiammata da due big match: Juve-Napoli, le squadre italiane più prestanti degli ultimi anni, e il derby romano. Entrambe le partite, tuttavia, saranno appannaggio di Sky.