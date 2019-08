Apple conferma l’evento del 10 settembre

Marco Grigis,

Apple ha annunciato ufficialmente l’evento del 10 settembre, confermando così la data già emersa in una precedente indiscrezione estiva. Si tratta di uno degli appuntamenti annuali più importanti per Cupertino, poiché relativo alla presentazione della nuova linea dei suoi smartphone: quella di iPhone XI o, secondo alcuni, semplicemente chiamata iPhone 11. Tante le novità in arrivo, sebbene nell’invito consegnato ai giornalisti non siano presenti troppi indizi.

L’evento si terrà presso gli headquarter dell’azienda ad Apple Park, nel grande spazio conferenze dello Steve Jobs Theater. L’invito presenta il logo della mela morsicata realizzato in diversi colori e materiali, alcuni trasparenti e altri opachi, accompagnato dallo slogan “By innovation only”, un gioco di parole con il ben più conosciuto “by invitation only”.

Le tinte scelte per la mela morsicata potrebbero essere già predittive dei piani dell’azienda: qualche mese fa, infatti, si è parlato di un successore di iPhone XR in nuovi colori, tra cui il verde e il lavanda. Entrambe queste colorazioni sono presenti nel logo, tuttavia sul device più economico della lineup di Cupertino non sono emerse negli ultimi mesi troppe indiscrezioni.

I device più attesi per questa tornata sono i successori di iPhone XS e iPhone XS Max, probabilmente chiamati iPhone XI o iPhone 11. Al momento, non vi è accordo sulla definizione “Max”: alcuni analisti scommettono sul riutilizzo della definizione, introdotta per la prima volta lo scorso anno, altri invece puntano su “Pro” per uniformare anche gli smartphone del gruppo alle linee iPad Pro, MacBook Pro e Mac Pro. La grande novità dovrebbe essere rappresentata da una tripla fotocamera posteriore, racchiusa in un alloggiamento dalle forme quadrate.

Tra gli altri prodotti in arrivo, potrebbe essere lanciato Apple Watch Series 5, così come numerosi servizi, tra cui il tanto atteso Apple TV+. Non vi è accordo, invece, sulla presentazione dei nuovi iPad Pro e dell’inedito MacBook Pro da 16 pollici: secondo alcuni esperti, infatti, questi due device potrebbero essere lanciati nel corso di un evento speciale nel mese di ottobre. Non resta che attendere, quindi, il prossimo 10 settembre, alle 19 del fuso italiano.