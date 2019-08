Insta360 annuncia GO, la videocamera stabilizzata

Antonino Caffo,

Insta360 ha svelato GO, una micro videocamera che con un peso di 18,3 grammi può essere portata ovunque per catturare quello che si vuole, in qualsiasi situazione.

Insta360 GO, grazie alle sue dimensioni compatte, a un corpo magnetico e a una serie di accessori, può essere agganciata o appesa praticamente a qualsiasi cosa: ad un cappello, a una t-shirt, a una tavola da surf, ma anche portata al collo come una collana. Per avviare la registrazione di un videoclip (della durata massima 30 secondi) basterà premere una volta il pulsante sul retro, per avere la massima libertà di movimento e le mani libere, senza dover ricorrere necessariamente all’uso dello smartphone. Per terminare la ripresa poi, un secondo tocco bloccherà la registrazione.

Dal momento che GO può essere fissata ovunque, ha bisogno di una tecnologia di stabilizzazione avanzata. Questa si traduce in FlowState, che permette di rendere i video molto più stabili, sempre e ovunque. Le novità introdotte da GO non si limitano alla fase di cattura delle immagini ma anche a quella della post produzione. La videocamera infatti è dotata della funzionalità di editing automatico FlashCut, che sfrutta l’algoritmo di Intelligenza Artificiale per mettere in atto una selezione in tempo reale dei migliori clip realizzati, combinandoli tra loro per permettere una modifica più veloce e evitando allo stesso tempo all’utente di perdere tempo nella ricerca dei file. GO permette anche di ordinare i contenuti in base al tema (es. cibo, città, sorrisi) e alla qualità della composizione degli scatti.

Insta360 GO è già in vendita sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, con prezzo al pubblico di 229,99 euro. L’acquisto online offre anche la possibilità di personalizzare la cam, tramite un’incisione laser. La confezione include una custodia di ricarica, un pendente con attacco magnetico, un supporto girevole, una clip Easy Clip e una base adesiva.