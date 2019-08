Lenovo Tab M7 e M8, tablet per la famiglia

Luca Colantuoni,

Lenovo ha anticipato i diretti concorrenti, annunciando due nuovi tablet Android che verranno mostrati all’IFA 2019 di Berlino. Si tratta del Lenovo Tab M7 e M8, due modelli di fascia bassa indirizzati all’uso in famiglia, quindi è possibile configurare profili multipli.

Entrambi i tablet hanno una cover in alluminio con lati curvi, materiale solitamente utilizzato per prodotti più costosi. Il Lenovo Tab M7 ha uno schermo IPS da 7 pollici con risoluzione di 1024×600 pollici e integra un processore quad core MediaTek MT8321 a 1,3 GHz (MT8765B per la versione LTE), affiancato da 1/2 GB di RAM e 8/16/32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Il Lenovo Tab M8 ha invece uno schermo HD (1280×800 pixel) da 8 pollici, processore MediaTek Hleio A22, 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di storage.

Connettività più avanzate per Lenovo Tab M8: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Per il Lenovo Tab M7 sono stati scelti invece chip WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2. Ci sono anche differenze per la fotocamera posteriore (5 e 2 megapixel, rispettivamente), mentre quella frontale è identica (2 megapixel). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e accelerometro (sensore di prossimità e luce ambientale solo nel Lenovo Tab M8).

La capacità della batteria è 3.500 mAh per il Tab M7 e 5.000 mAh per Tab M8. Il sistema operativo è Android 9 Pie (Go Edition per la versione del Tab M7 con 1 GB di RAM). Entrambi hanno ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per la tecnologia di protezione degli occhi che riduce l’emissione della luce blu. Oltre alla possibilità di creare profili separati per ogni componente della famiglia, i genitori possono attivare la Kids’s Mode 3.0 che blocca l’accesso ai contenuti non adatti ai minori di 12 anni.

I tablet saranno disponibili dal mese di ottobre. I prezzi sono 99,00 euro (Lenovo Tab M7), 139,00 euro (Lenovo Tab M8 con schermo HD) e 159,00 euro (Lenovo Tab M8 con schermo full HD).