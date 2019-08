Meizu 16s Pro, Snapdragon 855 Plus e display AMOLED

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un altro interessante smartphone di fascia alta. Il nuovo Meizu 16s Pro è sostanzialmente una versione potenziata del Meizu 16s presentato a fine aprile. Meizu ha infatti scelto il processore più veloce di Qualcomm e aggiunto una terza fotocamera posteriore. Al momento non è noto se verrà distribuito in Italia da Concorde S.p.A., come il precedente Meizu 16.

Mentre tutti i principali produttori di smartphone hanno adottato varie soluzioni (notch, foro o meccanismo pop-up) per la fotocamera frontale, in modo da incrementare lo screen-to-body ratio, Meizu continua ad utilizzare un design tradizionale. La cornice superiore c’è ancora e viene sfruttata per ospitare la fotocamera frontale da 20 megapixel, oltre alla capsula auricolare. Lo schermo Super AMOLED da 6,2 pollici ha una risoluzione full HD+ (2232×1080 pixel). Come processore è stato scelto il recente Snapdragon 855 Plus, affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 3.0.

Il Meizu 16s Pro ha tre fotocamere posteriori. Le prime due sono identiche a quelle del Meizu 16: sensore Sony IMX586 da 48 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.7 e sensore Sony IMX350 da 20 megapixel abbinato ad un teleobiettivo con apertura f/2.6 e zoom lossless 3x. La terza fotocamera ha un sensore Sony IMX481 da 16 megapixel e un obiettivo grandangolare.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali in-display. Manca il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.600 mAh supporta la ricarica rapida mCharge da 24 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Flyme OS 8.

Il Meizu 16s Pro sarà disponibile dal 31 agosto nelle colorazioni Black, White, Green e Gradient White. I prezzi sono 2,699 yuan (6GB+128GB), 2.999 yuan (8GB+128GB) e 3.299 yuan (8GB+256GB).