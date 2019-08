Lenovo, ecco i nuovi IdeaPad S340 e S540

Antonino Caffo,

Lenovo, in anticipo sulla partenza di IFA, ha presentato i suoi primi PC consumer dotati di processori Intel Core di decima generazione. Si tratta degli Lenovo IdeaPad S340 e IdeaPad S540, notebook sottili e leggeri, che dovrebbero arrivare nei negozi in ottobre.

L’ IdeaPad S340 pesa 1,27 kg e supporta processori fino agli Intel Core i7-10510U, massimo 16 GB di memoria DDR4, fino a 512 GB di memoria a stato solido PCIe e grafica Nvidia GeForce MX250 opzionale. È dotato di un display 1080p, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, due porte USB 3.1, un jack per cuffie e una porta HDMI. Il laptop è alimentato da una batteria da 42 Wh e Lenovo afferma che è possibile collegare il notebook per un’ora per ottenere una carica dell’80%. Altre caratteristiche includono una tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo, doppio microfono per Cortana e una scelta di tre colori: grigio, blu e rosa. I dettagli di prezzi e disponibilità per questo modello non sono stati ancora annunciati.

L’ IdeaPad S540 sfoggia un display da 2560 x 1600 pixel, fino a un processore Intel Core i7-70710U Comet Lake e grafica Nvidia GeForce MX250 o un processore AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon. Sarà disponibile con un massimo di 16 GB di RAM, fino a 1 TB di memoria a stato solido e il notebook dispone di una batteria da 56 Wh che può essere caricata all’80% in un’ora. Lenovo offrirà opzioni di colore blu, argento e bianco e il notebook dispone di altoparlanti stereo, doppio microfono, una tastiera retroilluminata, due porte USB-C, una porta USB 3.1, supporto Bluetooth 5.0 e un jack per cuffie.

Ci sono alcune differenze tra i modelli Intel e AMD. Se si opta per una versione con un chip Intel Comet Lake, si ottiene il supporto WiFi 802.11ax e un notebook che ha un peso iniziale di 1,19 kg. Il modello AMD, d’altra parte, ha il il WiFi 802.11ac e ha un peso iniziale di 3,1 kg. Lenovo IdeaPad S540 sarà disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa a partire da ottobre e da 799 euro.