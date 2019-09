Filippo Vendrame,

Kena 7.99 Flash è una nuova offerta operator attack che Kena Mobile ha lanciato. Trattandosi di una tariffa operator attack, è attivabile solo dietro portabilità e solamente provenendo da specifici operatori. Nello specifico, questa tariffa potrà essere sottoscritta da chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e da qualsiasi altro operatore virtuale ad eccezione di Ho. Mobile e di quelli che utilizzano la medesima piattaforma di Kena Mobile.

Entrando più nello specifico di Kena 7.99 Flash, questa tariffa offre chiamate nazionali illimitate, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico Internet 4G (velocità massima di 30 Mbps). L’offerta ha un costo di 7,99 euro ogni mese e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente. Da evidenziare che non è previsto un contributo di attivazione. Il costo per la SIM è pari a 5 euro.

Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea. I minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza. Il traffico voce e gli SMS possono essere usati anche in Europa. Per quanto riguarda il traffico dati, in Europa sono utilizzabili 3 GB.

Si può comunque verificare l’attivazione dell’Offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico residuo scaricando l’App Kena Mobile o accedendo all’Area Clienti MyKena sul sito www.kenamobile.it o chiamando il numero gratuito 40181. Kena 7.99 Flash si può attivare online, dall’app, chiamando il numero 181 o presso un negozio ufficiale.

Kena Mobile, si ricorda, è un operatore virtuale di TIM e si appoggia alla sua rete per offrire i servizi voce e dati. Maggiori informazioni direttamente sul sito di Kena Mobile.