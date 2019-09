Android 10 sui telefoni Pixel da oggi?

Matteo Tontini,

Sono mesi che Google sta testando Android Q (ora Android 10), ma dov’è la versione finale del sistema operativo? Secondo fonti certe, proprio dietro l’angolo: pare infatti che tutti i telefoni Pixel lo accoglieranno a partire da oggi, 3 settembre.

Secondo la pagina di supporto di Rogers, il debutto potrebbe esserci nelle prossime ore ma, nel caso così non fosse, il colosso della ricerca ha comunque lasciato intendere che il lancio è più vicino che mai – avverrebbe nei prossimi giorni quindi. È consigliabile prendere l’indiscrezione con le pinze, ma coincide perfettamente con quanto proclamato da Google, ovvero una distribuzione della versione definitiva del nuovo sistema operativo per la fine dell’estate sulla linea Pixel. La pagina di supporto di Rogers sui prossimi aggiornamenti includeva le date di lancio, in seguito rimosse, degli update di Google Pixel OS, con le descrizioni elencate come “Q OS” con data 3 settembre.

Non è chiaro se i telefoni di terze parti effettueranno presto il salto ad Android 10, ma è piuttosto improbabile. Presumibilmente si dovranno attendere settimane o addirittura mesi affinché nuove revisioni la nuova versione raggiunga altri dispositivi. Le beta sono state disponibili su smartphone Huawei, LG, Nokia e OnePlus, dunque ci si può aspettare che il nuovo Android arrivi prima su tali smartphone e poi sul resto (ma comunque non subito). Perlomeno gli utenti sanno cosa aspettarsi dal software: i punti salienti sono il passaggio definitivo alle gesture e la Dark Mode facilmente gestibile attraverso le impostazioni rapide degli smartphone. Android 10 non rappresenta un cambiamento epocale nonostante il nome, ma dovrebbe offrire miglioramenti tangibili.

Questione di poco tempo, insomma, e il nuovo OS dovrebbe finalmente fare il suo atteso debutto.