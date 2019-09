Google Maps, nuovo layer di Street View su Android

Matteo Tontini,

Oltre a essere un modo divertente per esplorare punti di interesse, Street View è utile per avere un’idea più precisa di dove ci si sta dirigendo. Google Maps sul web ha a lungo fornito un’esperienza Street View utile e completa, ma l’app per Android è stata aggiornata soltanto adesso per offrire la stessa qualità.

La versione desktop consente infatti di trascinare la mascotte gialla “Pegman” sulle strade, mentre la mappa evidenzia dove è disponibile Street View. Questa modalità di esplorazione è ora disponibile in Google Maps per Android: facendo tap sulla nuova sezione “Esplora” nell’angolo in alto a destra dello schermo, verrà attivato un livello che mostrerà tutte le strade in cui sarà disponibile il servizio Street View. Queste assumeranno un colore azzurro, mentre le aree non coperte rimarranno del colore del tipo di mappa sottostante. Il nuovo layer inserito va ad aggiungersi a “Tipo di Mappa” e “Dettagli Mappa”, rendendo più semplice e immediato l’utilizzo di Street View.

Di conseguenza, si potrà sapere immediatamente dove poter attivare il servizio, determinando in anticipo dove è possibile toccare la mappa. La nuova funzionalità è disponibile dalla versione 10.23.4 di Google Maps, ma al momento non è ancora stata implementata su iOS. A proposito di Maps, la celebre app di mappatura e navigazione ha di recente accolto l’integrazione di bici e servizi di ride sharing nei viaggi con mezzi pubblici: le nuove opzioni includeranno informazioni utili come il costo dei percorsi di rideshare, nonché i tempi di attesa e le condizioni del traffico, rendendosi utili per la copertura dei cosiddetti “primo e ultimo miglio” (vale a dire la distanza da percorrere dall’ultima stazione dei mezzi pubblici alla destinazione finale).