Wind Tre, nuovo brand unico nel febbraio 2020?

Filippo Vendrame,

Wind Tre sta continuando il lavoro di unificazione delle reti di Wind e di 3 Italia sul territorio italiano. Attualmente, la rete unica è disponibile in quasi 50 province italiane. Stando a quanto riporta Mondo 3, il passo ulteriore di questo lavoro di unificazione potrebbe essere un nuovo brand unico che potrebbe debuttare molto presto e cioè nel febbraio del 2020.

Al momento si tratterebbe di un’indiscrezione che circola all’interno degli ambienti degli addetti ai lavori. Niente di ufficiale, dunque, ma l’arrivo di un eventuale brand unico sarebbe la logica conseguenza del lungo processo di unificazione dei due operatori. I progetti di lungo termine di Wind Tre sono particolarmente ambiziosi, questo è un dato noto. L’operatore punta con decisione non solo al mercato mobile ma anche a quello di rete fissa. L’obiettivo è quello di consolidarsi come primo operatore italiano. Proprio per questo, Wind Tre ha messo sul piatto ben 6,5 miliardi di investimenti nei prossimi anni.

Già da tempo ci si chiedeva se al termine del processo di unificazione delle reti i due brand sarebbero rimasti. Secondo gli addetti ai lavori la riposta a questo quesito sarebbe “no”.

Il completamento della nuova “Super Rete 4.5G” potrebbe essere l’occasione per lanciare il nuovo brand. E secondo i rumors, come detto, questo occasione potrebbe capitare nel febbraio del 2020.

Non rimane quindi che attendere per capire nei prossimi mesi se arriveranno nuove informazioni in tal senso. Nel frattempo, l’operatore non solamente sta lavorando al completamento della fusione delle reti di Wind e di 3 Italia ma anche al lancio della sua rete 5G.

Il 2020, dunque, sarà in ogni caso un anno molto importante per Wind Tre sia nel settore mobile che in quello di rete fissa.