IFA 2019, Acer presenta 4 nuovi Chromebook

Filippo Vendrame,

Acer protagonista ad IFA 2019 con 4 nuovi Chromebook pensati per la famiglia, l’intrattenimento e la produttività. Questi nuovi prodotti sono stati annunciati durante l’evento next@acer che si è tenuto a Berlino dove sono stati presentati anche tanti altri prodotti. Entrando nello specifico di questi nuovi Chromebook, i nuovi modelli Acer Chromebook 315 e Acer Chromebook 314 sono stati sviluppati appositamente per poter essere utilizzati in condizioni di luce ambientale intensa grazie ai display antiriflesso che assicurano testi nitidi e leggibili, colori vividi, video e immagini chiari. In questo modo è possibile migliorare la produttività.

Acer Chromebook 315 dispone di un display da 15 pollici, mentre il modello Acer Chromebook 314 da 14 pollici. In entrambi i casi, la risoluzione è Full HD (1920 x 1080 pixel). I pannelli sono degli IPS per offrire ampi angoli di visualizzazione sia nella versione touch che in quella non touch. Acer ha lavorato molto anche sul design per ridurre al minimo le cornici attorno ai display. Acer Chromebook 315 dispone anche di un comodo tastierino numerico dedicato.

Oltre a questi due modelli, Acer ha deciso di proporre ai suoi clienti due ulteriori Chromebook con display da 11,6 pollici per tutti coloro che cercano una soluzione pratica da poter portare in viaggio per lavoro o per studio.

L’Acer Chromebook Spin 311 è un convertibile e si caratterizza per un display touchscreen HD da 11,6 pollici che può essere usato in quattro diverse modalità: tablet, notebook, display e a tenda. Molto leggero, pesa appena 1,2 Kg. Particolarità, questo convertibile è dotato di un display touch Corning Gorilla Glass antimicrobico che resiste ai graffi. L’Acer Chromebook Spin 311 può essere utilizzato anche in abbinamento con uno stilo opzionale Wacom EMR, per disegnare e prendere appunti direttamente sul display.

Infine, il nuovo Acer Chromebook 311 che è compatto come un convertibile ma offre un design tradizionale. Molto leggero, solo solo 1,06 kg, dispone di un display HD dotato della tecnologia IPS, disponibile sia touch che non touch.

Per quanto concerne le ulteriori specifiche tecniche di questi quattro Chromebook, tutti dispongono di due porte USB 3.1 Type-C Gen 1. Presenti anche due porte USB Type-C, due porte USB 3.1 e un lettore per le schede MicroSD per aumentare lo spazio di archiviazione. I nuovi Chromebook integrano una webcam frontale HD per le video chat. Acer Chromebook Spin 311 può avere opzionalmente anche una fotocamera rivolta verso l’esterno, capace di registrare video a 1080p.

Molto curata anche la connettività. Presenti il chip Intel Gigabit WiFi e un’antenna wireless 802.11ac posizionata strategicamente, con MU-MIMO 2×2 per una connessione wireless veloce e affidabile. I Chromebook dispongono anche del Bluetooth 5.0. Ottima l’autonomia e nessun problema di prestazioni.

Questi dispositivi sono dotati dei più recenti processori Intel Celeron N4000 dual-core o Intel Celeron N4100 quad-core. Acer Chromebook 315 può anche installare opzionalmente un processore Intel Pentium Silver N5000.

L’Acer Chromebook 315 può avere in dotazione memoria eMMC fino a 128 GB e SDRAM dualchannel fino a 8 GB. Acer Chromebook 314 e Acer Chromebook Spin 311 possono essere configurati con un massimo di 64 GB di memoria eMMC e 8 GB di SDRAM dual-channel. L’Acer Chromebook 311 offre fino a 32 GB di memoria eMMC e 4 GB di SDRAM dual-channel.

Sistema operativo Chrome OS con l’Assistente Google e compatibilità con le app Android.