IFA 2019: ASUS ProArt StudioBook e VivoWatch SP

Luca Colantuoni,

Insieme allo smartphone ROG Phone II, il produttore taiwanese ha presentato all’IFA 2019 di Berlino i nuovi notebook della serie ProArt indirizzati ai creatori di contenuti, dai fotografi agli sviluppatori di giochi. ASUS ha inoltre annunciato l’indossabile VivoWatch SP e mostrato gli ZenBook Pro (UX481) e Pro Duo (UX581) svelati al Computex di Taipei.

ASUS ProArt StudioBook One e Pro X

I notebook ProArt StudioBook One e ProArt StudioBook Pro X sono i notebook della serie più potenti in assoluto, grazie alla presenza dei processore Intel Core i9 di nona generazione e alle schede video NVIDIA Quadro RTX 6000/5000. Il primo modello ha un design piuttosto originale (gli angoli del telaio sono “tagliati”) e uno schermo da 15 pollici con risoluzione 4K e refresh rate di 120 Hz. Il sistema di raffreddamento è composto da un modulo termico in lega di titanio. Non ci sono informazioni su prezzo e disponibilità.

Il secondo modello ha invece uno schermo da 17 pollici, ma l’ingombro è quello di un notebook da 15 pollici, in quanto ASUS ha utilizzato il design NanoEdge che ha permesso di ridurre lo spessore delle cornici. Il ProArt StudioBook Pro X ha lo ScreenPad 2.0, un display touch secondario che sostituisce il tradizionale touchpad. Anche per questo modello non sono stati comunicati prezzo e disponibilità.

ASUS ZenBook Duo Pro (UX581) e Pro (UX481)

I due ZenBook sono stati annunciati al Computex 2019. Lo ZenBook Duo Pro (UX581) ha uno schermo 4K da 15,6 pollici, processori Intel di nona generazione fino al Core i9, scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 e ScreenPad Plus. Lo ZenBook Pro (UX481) ha invece uno schermo full HD da 14 pollici, processori Intel di decima generazione fino al Core i7, scheda video NVIDIA GeForce MX250 e ScreenPad Plus.

ASUS VivoWatch SP

Il VivoWatch SP è un dispositivo indossabile che può monitorare lo stato di salute in tempo reale e suggerire l’attività fisica necessaria. Nonostante il suo aspetto non è un vero smartwatch. Il sistema operativo è proprietario e non si possono installare le app, ma solo ricevere notifiche per messaggi e chiamate via Bluetooth. Sul retro della cassa ci sono i sensori ECG e PPG. Il dispositivo può misurare la pressione arteriosa, il livello di ossigeno nel sangue e il livello di stress.

Ci sono anche le tradizionali funzionalità fitness, come la misurazione di distanza, velocità e posizione tramite il GPS integrato. La batteria offre un’autonomia massima di 14 giorni. Il VivoWatch SP funziona anche in acqua fino a 50 metri di profondità. Sarà in vendita entro fine anno. Il prezzo è ignoto.