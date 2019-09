IFA 2019, nuovi monitor LG UltraGear per il gaming

Filippo Vendrame,

LG porta ad IFA 2019 la nuova lineup di monitor per il gaming UltraGear 1 millisecondo IPS NVIDIA G-SYNC. Trattasi di prodotti progettati appositamente per i videogiocatori più esigenti. Questi nuovi modelli vanno ad aggiungersi alla lineup di display gaming ultraveloci IPS del costruttore coreano. Entrando nello specifico di questi nuovi monitor LG UltraGear, si deve evidenziare come siano stati ottimizzati per garantire un’esperienza di gioco coinvolgente, grazie ad un’incredibile qualità delle immagini che ora viene abbinata a sorprendenti tempi di risposta.

Per esempio, il modello IPS UltraGear 1ms GTG (27GN750) si caratterizza per disporre del refresh rate più rapido della gamma (240Hz). Inoltre, offre contestualmente anche la velocità necessaria per affrontare istantaneamente qualsiasi scenario di gioco. La scheda tecnica è interessante e mette in evidenza un pannello da 27 pollici IPS con risoluzione Full HD. Dispone del supporto all’HDR10 e alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Monitor che offre, quindi, un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Il nuovo monitor 27GN750 di LG si aggiunge ai modelli 38GL950G e 27GL850, già esistenti, che utilizzano entrambi la tecnologia Nano IPS per offrire una riproduzione accurata dei colori e un’ampia gamma cromatica che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3.

I monitor UltraGear Nano IPS garantiscono prestazioni e caratteristiche che consentono al giocatore di sentirsi totalmente coinvolto nell’azione di gioco grazie a immagini ad alta risoluzione e senza sfarfallio, e ad un tempo di risposta ultraveloce con un refresh rate a 144Hz (overclockable a 175Hz nel modello 38GL950G). In particolare, il modello 27GL850 è compatibile NVIDIA G-SYNC e supporta HDR10, mentre il modello 38GL950G supporta i processori NVIDIA G-SYNC ed è compatibile con lo standard VESA DisplayHDR 400.

Infine, tutti e tre i monitor UltraGear includono opzioni specifiche per il mondo del gaming come la modalità di configurazione specifiche come Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair, quest’ultima progettata per migliorare la precisione nei giochi FPS.