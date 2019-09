Luca Colantuoni,

Honor ha annunciato in Cina un nuovo smartphone Android di fascia media. Si tratta di Honor 20S, versione economica di Honor 20 annunciato a fine maggio. Alcune caratteristiche sono invariate, come schermo, fotocamera frontale e batteria, ma il produttore cinese ha ridotto il numero di fotocamere posteriori e scelto un processore meno potente.

Honor 20S possiede una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti), come gli altri due modelli della serie. Lo schermo All-View da 6,26 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 810, affiancato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, non espandibili (assente lo slot microSD).

Il modulo fotografico posteriore è identico a quello di Honor 20, ma è assente la fotocamera che rileva la profondità. C’è invece la fotocamera con sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. La fotocamera con ottica grandangolare (f/2.4) ha un sensore più piccolo (8 megapixel). Identica la fotocamera da 2 megapixel (f/2.4) per le macro.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul lato destro, la porta USB Type-C e la batteria da 3.750 mAh con ricarica rapida da 20 Watt. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Magic UI 2.2.1.

Honor 20S è disponibile nelle colorazioni bianco, nero e blu. I prezzi sono 1.899 yuan (6GB+128GB) e 2.199 yuan (8GB+128GB). Non è noto se e quando arriverà in Europa.