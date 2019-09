IFA 2019: i nuovi speaker di JBL

Marco Locatelli,

JBL ha presentato oggi le sue ultime novità durante IFA 2019, la più grande manifestazione fieristica di elettronica di consumo. Diversi i prodotti di punta annunciati: i nuovi speaker portatili JBL Link Portable e Link Music, l’altoparlante “colorato” JBL Pulse 4 e la nuova linea di soundbar.

JBL Link Portable e Link Music

I nuovi speaker portatili JBL Link Portable e Link Music. Dotati di 360 JBL Signature Sound, connettività Wi-Fi e Bluetooth, Chromecast e Assistente Google integrati, sono i giusti speaker per gli amanti della musica come anche per chi non può stare un solo giorno senza ascoltare podcast.

Con una durata della batteria pari a 8 ore ed un design integralmente waterproof IPX7, si può trasportare il Link Portable in qualsiasi ambiente della casa senza preoccuparsi di restare senza alimentazione. Entrambi questi speaker sono una festa per gli occhi nei colori blu oceano, nero, grigio, marrone, verde chiaro e senape, per abbinarsi a ogni vibrazione. Prezzi: rispettivamente 249€ (Link Portable) e 99€ (Link Music)

JBL Pulse 4

Il nuovo JBL Pulse 4, altoparlante rinnovato e pronto a creare l’atmosfera giusta in ogni situazione, che sia un party o un momento di relax. Dalle feste in soggiorno ai party in spiaggia, JBL Pulse 4 offre un audio incredibile con giochi visivi abbinati. L’app JBL Connect consente di selezionare colori ed effetti da abbinare a qualsiasi atmosfera. La fotocamera del telefono permette il massimo della personalizzazione usando scansioni e colori abbinati per qualsiasi oggetto stia al centro dell’attenzione. Così alle vibrazioni classiche chill out è possibile abbinare tranquilli colori pastello oppure il turbinio di fiamme arancioni lampeggianti.

È possibile connettere fino a due smartphone o tablet alla volta, per ascoltare musica senza interruzioni; mentre la durata della batteria fino a 12 ore e la classificazione di impermeabilità IPX7 permette a Pulse 4 di essere usato in qualsiasi situazione. Prezzo: 249€

Soundbar JBL

JBL BAR 2.0 All-In-One, JBL BAR 2.1 Deep Bass e JBL BAR 5.1 Surround: con i tre nuovi prodotti pensati da JBL, l’home entertainment raggiunge il livello successivo. I lanci si compongono di una soluzione all-in-one compatta, bassi profondi e un dispositivo con avvolgente effetto surround: chiunque troverà il prodotto ideale nella nuova gamma di soundbar di JBL. Prezzi: a partire dai 179,99€