IFA 2019: Michael Kors annuncia nuovi smartwatch

Dal palcoscenico di IFA 2019, Michael Kors ha presentato tre nuovi smartwatch: Michael Kors Access Lexington 2, Michael Kors Access Bradshaw 2 e Michael Kors Access MKGO. Tutti e tre questi modelli dispongono della piattaforma software Wear OS e poggiano sull’affidabile e performante piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Tecnologia ma anche soprattutto design visto che Michael Kors è un importante brand della moda.

Gli smartwatch Lexington 2 e Bradshaw 2 sono realizzati con un design glamour ed adottano le migliori tecnologie per adattarsi a tutti gli stili di vita delle persone. Smartwatch che gestiscono pure le chiamate grazie alla presenza di un microfono e di un altoparlante. Utilizzando un’app brevettata che sarà lanciata entro la fine di questo mese, gli utenti di Android e iPhone saranno in grado di effettuare e ricevere chiamate con Bluetooth direttamente dal proprio orologio. Ovviamente presente il supporto all’Assistente Google. Lexington 2 e Bradshaw 2 dispongono di diverse modalità d’uso della batteria per ottimizzare l’autonomia senza dover rinunciare a nulla.

Con la “Modalità batteria a durata prolungata” sarà possibile prolungare la durata della batteria per più giorni con una singola carica senza rinunciare a funzioni essenziali. Con la “Modalità giornaliera” è possibile lasciare attivate la maggior parte delle funzioni, come lo schermo sempre attivo; con la “Modalità personalizzata” si possono gestire direttamente e facilmente le impostazioni di ottimizzazione della batteria, tutto in una sola schermata; mentre la “Modalità solo orologio” offre ore in più di durata quando il livello della batteria è basso o se si sceglie di usare lo smartwatch solo come orologio.

Lexington 2 è disponibile in acciaio nelle tonalità oro, oro rosa, argento o bicolore. Bradshaw 2 è caratterizzato da una cassa dal design invitante e un cinturino in acciaio color canna di fucile.

Michael Kors Access MKGO è il primo smartwatch di questo brand pensato per gli sportivi. Questo orologio dal design sportivo è realizzato con cassa in alluminio e nylon per garantire estrema leggerezza e comodità, ed è disponibile con cinturini rosa, nero, bianco o rosso in silicone. Tra le peculiarità la possibilità di poter monitorare il battito cardiaco, consentendo di controllare facilmente se rientra nei parametri ideali. Google Fit semplifica inoltre la modifica e il monitoraggio degli obiettivi di attività, e notifica agli utenti lo stato di avanzamento e il completamento degli obiettivi. Presente, ovviamente, sempre l’accesso all’Assistente Google.