IFA 2019, le novità audio di Sennheiser

Matteo Tontini,

Sennheiser, azienda leader nel segmento audio, annuncia di essere Global Audio Partner di IFA 2019 e, per l’occasione, presenta una serie di nuovi prodotti adatti a professionisti e non. Eccoli elencati qui di seguito.

Auricolari IE 80S BT

I nuovi auricolari in-ear destinati agli audiofili garantiscono la qualità del suono grazie a un DAC AKM e al supporto ai più famosi codec ad alta risoluzione, inclusi LHDC, aptX HD e AAC, che consente di elaborare bit rate elevati. Secondo quanto dichiarato dalla società, gli auricolari wireless offrono una precisione eccezionale e una perfetta sincronizzazione con i contenuti video.

Non manca il supporto agli assistenti digitali come Google Assistant e Siri, così come la possibilità di personalizzare il profilo sonoro grazie all’applicazione Sennheiser Smart Control (i bassi, peraltro, possono essere regolati direttamente dagli auricolari).

Non si sa ancora quando saranno disponibili in Europa e quale sarà il prezzo, ma negli Stati Uniti vengono venduti a 499,95 dollari.

Cuffie Momentum Wireless

Le bellissime ed eleganti Momentum Wireless si accendono automaticamente quando vengono indossate dall’utente, mettendosi in pausa da sole una volta tolte. Garantiscono il massimo comfort grazie a un’imbottitura in pelle e offrono una qualità audio molto elevata, merito delle funzioni Noise Cancellation e Transparent Hearing, che permettono di isolare l’ascolto dei rumori esterni.

Anche le cuffie Momentum Wireless supportano gli assistenti digitali Siri e Google Assistant, ma presto sarà disponibile anche l’integrazione con Alexa. La qualità sonora è testimoniata dai trasduttori da 42 mm che dovrebbero garantire un’elevata fedeltà audio ed è interessante il tracking Bluetooth Tile, che consente all’utente di ritrovare le cuffie grazie all’app dedicata in caso di smarrimento.

Le cuffie sono al momento disponibili a 399 euro, esclusivamente nere. Da novembre saranno disponibili anche nella colorazione bianco opaco.

Soundbar AMBEO

Un impianto audio perfetto per godersi tutta la magia del cinema in casa propria: la soundbar AMBEO offre una qualità sonora elevatissima grazie a 13 altoparlanti (di cui 6 woofer da 4″) che forniscono un’esperienza di ascolto in 3D. Inoltre gestisce il Dolby Atmos e il DTS:X, e offre il nuovo sistema proprietario della società per l’upmix dei contenuti stereo e 5.1.

E ancora, la soundbar di Sennheiser ha tre ingressi HDMIun uscita HDMI con eARC, Bluetooth e Chromecast integrato. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul costo, ma dovrebbe essere distribuita al prezzo di circa 2500 euro.

Cuffie PXC 550-II Wireless

Il nuovo modello della serie PXC 550 Wireless integra Bluetooth 5.0, supporto ai codec AAC e un nuovo pulsante per richiamare rapidamente gli assistenti vocali (Siri, Google Assistant o Alexa). Proprio come le cuffie Momentum Wireless, grazie alla funzione Smart Pause interrompono la riproduzione automaticamente quando l’utente se le toglie.

Le ottime PXC 550-II Wireless garantiscono fino a 20 ore di autonomia con connessione Bluetooth e il loro prezzo sarà di 349 euro (saranno in vendita a partire da metà ottobre).