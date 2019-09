IFA 2019, TCL presenta Alcatel 1V e 3X

Durante IFA 2019 TCL Communication ha presentato due nuovi smartphone, cioè l’Alcatel 1V e l’Alcatel 3x.

Si tratta di un dispositivo entry level con cornici ridotte, connettività 4G e Google Assistant integrato. Ha uno schermo Full View da 5,5 pollici in 18:9 con risoluzione di 960 x 48 pixel, quindi fa della compattezza la sua forza, anche se non arriva con specifiche tecniche avanzate. Il processore è un octa-core, ci sono 2 GB di memoria RAM, batteria da 2460 mAh e 16 GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

Lato fotografico si trova una fotocamera posteriore da 5 megapixel con il riconoscimento delle scene tramite IA. Anche la fotocamera frontale è da 5 megapixel con flash LED, mentre il sistema operativo è Android Pie in variante Go Edition.

C’è anche un pulsante dedicato a Google Assistant, che permette di accedere all’assistente personale in modo più veloce. Il prezzo in Europa sarà di 79 euro nei colori Anthracite Black e Metallic Blue.

Il nuovo Alcatel 3X si distingue invece per il suo design con doppio vetro 2.5D e il Super Full View Display da 6,52 pollici HD+, dotato di mini notch e rapporto schermo-corpo dell’89%. Ha inoltre un processore octa-core e batteria da 4000 mAh.

La componente fotografica è formata invece da una tripla fotocamera da 16 + 8 +5 megapixel, con il supporto al real time bokeh, l’obiettivo super grandangolare, la modalità notte per i video e il rilevamento delle scene tramite IA. Anche questo modello integra anche il pulsante dedicato a Google Assistant per un accesso facilitato ad app o funzionalità come Google Lens.

Alcatel 3X è in vendita a un prezzo di 159 euro nella versione da 4 + 64GB, mentre nella versione da 6 + 128GB costa 199,00 euro. Entrambe le versioni saranno disponibili nella colorazione Jewelry Black.

David Derrida, Product Director Europe di TCL Communication ha dichiarato:

Gli ultimi trend di mercato mostrano come gli smartphone stiano compiendo passi da gigante per quanto riguarda il comparto fotografico, ed è per questo motivo che i nostri prodotti sono sempre più performanti sotto questo aspetto e offrono una differenziazione in termini di caratteristiche come per esempio gli obiettivi delle fotocamere. Per questo motivo siamo molto orgogliosi di annunciare Alcatel 3X, il nostro nuovo prodotto di punta dotato di tripla fotocamera. Uno smartphone in grado di scattare foto di ottima qualità e offrire massime performance mantenendo un prezzo davvero competitivo.