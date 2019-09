Vodafone Special Unlimited 50GB contro Iliad

Filippo Vendrame,

Vodafone prova a tentare i clienti Iliad attraverso una nuova interessante offerta operator attack. Trattasi di Vodafone Special Unlimited 50GB che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo mensile di soli 7 euro al mese.

Trattandosi di un’offerta operator attack, è attivabile solamente con la portabilità del proprio numero e solamente se si proviene da Iliad e dagli operatori virtuali Optima Mobile, Daily Telecom e British Telecom. Questa speciale tariffa prevede un costo di attivazione di 12 euro. Inoltre, è previsto anche un costo per l’acquisto della SIM che, però, può variare in base al negozio in cui sarà sottoscritta la tariffa.

Nel caso gli utenti dovessero esaurire i 50 GB di traffico dati messi a disposizione da Vodafone, potranno continuare a navigare con 1 GB di riserva al costo di 2 euro ogni 200 MB consumati sino al successivo rinnovo della tariffa. Una volta esaurito il GB di riserva, la navigazione si bloccherà sempre sino al successivo rinnovo tariffario.

L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito. Sono escluse le chiamate internazionali. L’offerta include Rete Sicura, per proteggere la navigazione, la privacy e i pagamenti online. Gratis il primo mese e poi 1,49 euro al mese. Include inoltre Smart Passport + che offre fino a 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi extra UE, USA e Canada, solo in caso di utilizzo.

La tariffa può essere disattivata in ogni momento senza penali.