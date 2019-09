IFA 2019, aria più pulita con la nuova app tado°

Candido Romano,

All’IFA 2019 di Berlino l’azienda tedesca tado° ha annunciato una nuova app che offre una panoramica ancora più dettagliata della qualità dell’aria in casa. Gli utenti tado° potranno monitorare le tipologie di inquinanti e di pollini presenti nell’aria e inoltre sapere quando è consigliabile arieggiare casa o quando tenere le finestre chiuse.

Bisogna sapere che più del 90% della popolazione globale vive in zone in cui si respira aria tossica, dato che ha portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare questa problematica un’emergenza sanitaria pubblica globale. Le tecnologie di tado° forniscono quindi importanti dati predittivi e tempo reale sulla qualità dell’aria, per aiutare a ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti.

Gli utenti tado° potranno visualizzare il valore dell’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) nella zona in cui risiedono e utilizzare questa informazione per agire di conseguenza. Grazie a tado° si possono quindi conoscere le sostanze che si trovano nell’aria che si respira ogni giorno: mostra infatti la presenza degli inquinanti più comuni e dannosi nella propria zona. Fornisce inoltre una previsione della concentrazione di pollini provenienti da graminacee, piante erbacee e arboree per aiutare gli utenti a vivere le loro giornate in modo più confortevole.

Queste nuove funzionalità si aggiungono alla Skill Benessere Ambientale di tado°, la quale raccoglie già dati sulla qualità dell’aria all’esterno e all’interno della casa. Il tutto senza dover acquistare un nuovo dispositivo: gli utenti possono visualizzare il tasso di umidità in ciascuna stanza e ricevere consigli su come migliorare il benessere in casa. Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado° ha dichiarato:

I nostri utenti, così come la maggioranza delle persone, sono preoccupati circa la qualità dell’aria che respirano ogni giorno. I nostri Termostati Intelligenti, app e software sono pensati per offrire il clima perfetto in casa: confortevole, efficiente dal punto di vista energetico e ovviamente salubre.