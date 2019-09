IFA 2019, Dynabook lancia il notebook Tecra X50-F

Filippo Vendrame,

Dynabook protagonista all’appuntamento di IFA 2019. La società ha annunciato Tecra X50-F. Trattasi di un sofisticato ed innovativo notebook per l’utenza business che si caratterizza per essere leggero e resistente. Più di preciso, è un notebook pensato esplicitamente per il mobile working, cioè per chi deve lavorare in mobilità. L’X50-F di Dynabook dispone di uno chassis in magnesio ultraleggero ma robusto che ha superato i test a cui vengono sottoposti i prodotti per uso militare per verificare la resistenza a cadute, temperatura, umidità e polvere.

Resistente ma anche ergonomico per offrire agli utenti un’esperienza d’uso piacevole. In tal senso, presenti un touchpad di precisione e una tastiera con retroilluminazione per agevolare il lavoro dell’utente. Per quanto concerne le specifiche tecniche, il nuovo Dynabook Tecra X50-F pesa solamente 1,36 kg e dispone di un’ampia autonomia. Il costruttore dichiara sino a 17 ore d’uso. Nessun problema, quindi, a coprire l’intera giornata lavorativa senza dover ricorrere all’alimentatore.

Questo notebook offre un luminoso display LCD IGZO, sviluppato da Sharp, con diagonale da 15 pollici. Nonostante le dimensioni compatte, questo nuovo notebook è dotato di 2 porte USB-A, 2 USB-C con Thunderbolt 3 e una porta HDMI. L’X50-F è inoltre dotato di WiFi 6, l’ultimo standard che offre una maggiore capacità e velocità di connessione più elevate. Il 4G LTE è opzionale.

Dynabook punta molto sulla sicurezza e il suo nuovo portatile dispone di Windows 10 Modern Standby (MS) che, insieme alla funzione “wake on fingerprint” semplificano attivazione e disattivazione. Grazie a una serie di opzioni di archiviazione come lo storage SSD con SATA, PCIe ultraveloce e Intel Optane, il notebook permette di lavorare agevolmente, anche lontano dall’ufficio. Una nuova e migliorata ventola di tipo S aumenta anche il flusso d’aria nel dispositivo fino al 10%, offrendo un sistema di raffreddamento ottimizzato ma mai rumoroso.

Dynabook Tecra X50-F sarà disponibile da inizio ottobre 2019.