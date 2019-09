IFA 2019: Garmin Vivoactive 4 e Vivomove

Filippo Vendrame,

Garmin ad IFA 2019 ha portato diverse novità. Oltre al nuovo smartwatch Venu pensato per gli sportivi e con molte funzionalità dedicate al monitoraggio della salute, sono state presentate anche le nuove serie Vivoactive 4, Vivomove e Legacy Hero.

Garmin Vivoactive 4

Trattasi essenzialmente di smartwatch GPS offerti in due misure con app per soddisfare ogni esigenza, offrire monitoraggio costante della salute, consentire pagamenti contactless e fruire della musica. Vivoactive 4 offre una cassa da 45mm, mentre Vivoactive 4s da 40mm. Altra differenza tra questi due modelli l’autonomia che è maggiore per il Vivoactive 4 (8 giorni in modalità solo smartwatch contro i 7 giorni della variante s).

Anche il display è leggermente differente tra i due modelli: 1,3 pollici per il modello Vivoactive 4 e 1,1 pollici per la variante s. A livello di funzionalità non ci sono differenze. Questi smartwatch offrono il monitoraggio dell’energia Body Battery che misura i livelli di energia del corpo, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (Pulse Ox), il rilevamento dell’idratazione, il rilevamento del ciclo mestruale, il rilevamento della respirazione, il monitoraggio avanzato del sonno, il rilevamento dello stress e la frequenza cardiaca al polso. Impermeabili sino a fino a 5 ATM, dispongono anche di 20 profili sport indoor e outdoor precaricati, come la camminata, la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina, il golf e molto altro. Ovviamente gestiscono anche le notifiche degli smartphone, i servizi Garmin Pay e la musica. Disponibili dal terzo trimestre 2019 a 229,99 euro (Vivoactive 4s) e a 329,99 euro (Vivoactive 4s).

Garmin Vivomove

Trattasi di smartwatch ibridi caratterizzati da materiali di alta qualità e funzioni smart avanzate. Disponibili in tre misure e con diversi colori per avere un look diverso ogni giorno. Serie di prodotti declinata nelle varianti 3, 3S, Style e Luxe. Le misure della cassa variano da 39 a 42mm e il display può essere anche a colori.

Un prodotto che comunque offre sempre funzionalità legate al fitness. Si possono tenere sotto controllo, per esempio, le attività fisiche, il livello di stress, il sonno, l’ossigeno nel sangue e tanto altro ancora. Presente il GPS per tenere traccia degli allenamenti. Prezzi da 249,99 euro a 549,99 euro con disponibilità nel terzo o nel quarto trimestre 2019.

Garmin Legacy Hero

Trattasi di smartwatch in edizione speciale ispirati ai personaggi Captain Marvel First Avenger nel design, nei materiali e nell’app a tema. Disponibili con le cassa da 40 o da 45 mm, questi indossabili dispongono di funzionalità fitness, gestiscono la musica, le notifiche degli smartphone e supportano i pagamenti attraverso Garmin Pay.

Disponibili dal quarto trimestre 2019 a 399,99 euro.