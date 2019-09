IFA 2019: Huawei FreeBuds 3 e WiFi Q2 Pro

Marco Locatelli,

Non solo smartphone per Huawei all’IFA 2019 di Berlino. Oltre al SoC Kirin 990 5G e il restyling del P30 Pro, il colosso cinese ha infatti portato nella capitale tedesca anche il nuovo modello delle auricolari FreeBuds 3 e il router WiFi Q2 Pro.

WiFi Q2 Pro

Il Wi-Fi domestico presentato da Huawei oggi 6 settembre, in occasione dell’edizione 2019 di IFA è dotato del chip modem PLC Gigahome 5630 gigabit di Huawei e dell’innovativa tecnologia PLC Turbo, il router WiFi Q2 Pro migliora notevolmente l’anti-interferenza della rete PLC per assicurare trasferimenti dati veloci e bassa latenza, ponendo le basi per l’adozione diffusa di nuove tecnologie, come la banda larga 200 Mbps e l’ancora più veloce fibra ottica.

Huawei WiFi Q2 Pro garantisce un’ampia copertura in aree con segnale debole come, per esempio, una casa spaziosa e a più piani. La combinazione tra la selezione automatica dual-band, il roaming senza interruzioni e l’ottimizzazione automatica dei canali, mira ad offrire agli utenti di Q2 Pro un’esperienza Wi-Fi intelligente in ogni angolo della casa.

Oltre all’aumento delle prestazioni di rete del 50%-120%, Huawei Q2 Pro eredita la funzione plug-and-play del suo predecessore e consente di collegare fino a 15 unità per ogni base configurata, superando di gran lunga il numero di router secondari supportati da prodotti simili. Questo assicura un potente segnale WiFi in ogni angolo della casa, anche di quelle più spaziose.

Huawei WiFi Q2 Pro supporta inoltre il protocollo di comunicazione di rete IPv6 di nuova generazione, per rafforzare ulteriormente la privacy degli utenti e la sicurezza della rete. Huawei Q2 Pro sarà disponibile in Italia a partire dal 10 ottobre ad un prezzo consigliato di 229,9€ per la versione 1+2 e 169,9€ per la versione 1+1.

FreeBuds 3

Con il lancio dei nuovi auricolari True wireless stereo Huawei FreeBuds 3, Huawei si inserisce nel mercato audio premium. Grazie al nuovo chip Kirin A1, le nuove Freebuds 3 inaugurano l’era del suono intelligente.

Il chip Kirin A1 è il primo chip appositamente progettato per il mercato degli accessori audio e wearable. Come primo chip indossabile BT 5.1 e BLE 5.1 ​​al mondo, Kirin A1 garantisce alle FreeBuds 3 stabilità e facilità di connessione.

Insieme all’algoritmo di selezione del segnale Bluetooth di nuova generazione, creato dalla tecnologia adattiva di salto di frequenza intelligente, il chip può identificare in maniera dinamica le bande di frequenza interessate dal segnale a 2,4 GHz come il Wi-Fi, passando in automatico a canali free. Questo gli consente di adattarsi rapidamente ai cambiamenti ambientali, evitando al massimo ogni tipo di interferenza.

Il Bluetooth1 a doppio canale isocrono di Huawei, consente agli auricolari wireless di riprodurre un vero suono stereo, permettendo a ciascun auricolare di collegarsi contemporaneamente, ma in maniera indipendente. La tecnologia dual-channel sviluppata da Huawei consente infatti alle due cuffie di ricevere rispettivamente i canali audio sinistro e destro direttamente da un dispositivo intelligente, facilitando la comunicazione diretta tra il device e le due cuffie senza interferenze. La modalità di trasmissione sincrona a doppio canale auto-sviluppata mantiene la latenza ultra-bassa fino a 190ms, rendendo FreeBuds 3 le auricolari wireless perfette anche per gli appassionati di gaming.

I nuovi Huawei FreeBuds 3 sono alloggiati in una custodia di ricarica rotonda, progettata appositamente per essere portata comodamente in tasca o nel palmo della mano.

Grazie alla caratteristica forma curva e ergonomica con un design naturale queste nuove cuffie aderiscono perfettamente al padiglione auricolare, permettendo un utilizzo prolungato in assoluto comfort. Eleganti e con ottime rifiniture, per un design minimale ma moderno, le nuove FreeBuds 3 sono disponibili in nero lucido e bianco lucido.

La custodia FreeBuds 3 è dotata di funzionalità di ricarica wireless e può essere caricata sia da caricabatterie wireless sia da smartphone che supportano il reverse charging. Huawei FreeBuds 3 è in grado di fornire quattro ore di riproduzione da una singola carica e un totale di 20 ore se utilizzato insieme alla custodia di ricarica.