IFA 2019, “smart tablet” e altre novità da Lenovo

Matteo Tontini,

In occasione di IFA 2019, Lenovo ha presentato una vasta gamma di nuovi prodotti che spaziano da smart display a dispositivi mobile. Tutto questo nel corso del Tech Life, appuntamento ormai divenuto annuale per la società cinese. Di seguito è possibile dare un’occhiata alle novità più importanti.

Lenovo Yoga C940 da 14 pollici

Munito di una batteria che dura fino a 17 ore e mezzo in FHD e fino a 10 ore e mezzo con display UHD, il nuovo convertibile 2-in-1 dell’azienda sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo novembre, al prezzo di 1999 euro. La penna digitale integrata si ricarica una volta inserita nell’alloggiamento e, grazie alla funzionalità Q-Control2, il PC regola automaticamente le proprie prestazioni per ottimizzare la durata della batteria. Non mancano interessanti funzioni incentrate sulla privacy quali l’otturatore Privacy TrueBlock e l’autenticazione biometrica Windows Hello.

Lenovo Yoga C740 e C640

Altri due convertibili di casa Lenovo, il primo da 13 e il secondo da 14 pollici: loro caratteristica è passare dalla modalità PC a quella tablet tramite la semplice rotazione dello schermo.

Lo Yoga C740 è mosso da un processore Intel Core i7 di decima generazione e sfrutta la tecnologia RapidCharge, che permette di ricaricare più rapidamente la batteria e avere fino a 13 ore di autonomia. Uscirà in Italia il prossimo novembre e costerà 999 euro.

Lo Yoga C640 ha una batteria che garantisce fino a 20 ore di autonomia e monta un display FullHD con altoparlanti frontali compatibili con la tecnologia Dolby Armos. Inoltre, integra un modulo 4G LTE che può essere affiancato dal WiFi 6. Anche questo convertibile 2-in-1 sarà disponibile da novembre, al prezzo di 899 euro.

Lenovo Yoga S740

Notebook che monta una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX1650 e un display FullHD HDR da 15 pollici, con l’obiettivo di unire portabilità e potenza. Il laptop garantisce inoltre eccezionali specifiche audio con audio Dolby Atmos e Smart Amp, progettato specificamente per dare una resa del suono ottimale anche su dispositivi dallo chassis sottile. Yoga S740 sarà messo sul mercato a novembre, al costo di 1099 euro.

Motorola One Zoom e Motorola e6 Plus

Non soltanto convertibili e laptop. In occasione di IFA 2019 sono stati presentati anche due nuovi Motorola, uno di fascia media e l’altro di fascia bassa.

Lenovo Yoga Smart Tab e Smart Tab M8

La società cinese ha poi unito le funzionalità degli smart display e dei tablet Android in due interessanti ibridi: Lenovo li ha definiti “smart tablet” e permetteranno di sfruttare l’Ambient Mode di Google Assistant per gestire con la voce tutti i dispositivi smart della propria abitazione, proprio come fosse un assistente domestico. Entrambi usciranno in Italia tra settembre e ottobre, ma Lenovo Smart Tab costerà 299 euro mentre il Lenovo Smart Tab M8 sarà prezzato 199 euro.