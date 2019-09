Evento Apple 10 settembre: sarà anche su YouTube

Marco Grigis,

Gradita novità per tutti gli appassionati Apple: in occasione dell’evento del 10 settembre, la società ha deciso di abilitare anche lo streaming su YouTube, oltre che sul sito ufficiale del gruppo. Una vera e propria novità per la società di Cupertino, che potrebbe così allargare la sua diretta a un gruppo più esteso di spettatori.

Così come già noto, l’evento del 10 settembre – presentato ai giornalisti come “By Innovation Only – si concentrerà sulle novità relative agli smartphone del gruppo. In arrivo vi è infatti la linea degli iPhone 11, a cui si aggiungerà probabilmente una nuova Apple TV, forse un Apple Watch Series 5 e il rilascio delle versioni definitive di iOS 13 e iPadOS. Di solito, il gruppo californiano offre l’evento in streaming sul proprio sito ufficiale, tuttavia quest’anno sarà possibile seguire la diretta anche su YouTube.

È la stessa società a confermarlo, con l’apertura dell’anteprima dell’apposito stream proprio su YouTube e un annuncio per l’avvio dello spettacolo per le 10 del fuso di San Francisco, le 19 in Italia.

È la prima volta che Apple sceglie questa strada, sebbene sia già presente su YouTube con un canale di video promozionali. La strategia potrebbe servire per superare le limitazioni del sito ufficiale Apple: per approfittare dello streaming da questa fonte, infatti, è necessario dotarsi di un browser che supporta i flussi HLS o, ancora, di un dispositivo iOS aggiornato alle ultime versioni del sistema operativo. Con YouTube, invece, la società si apre potenzialmente a tutti, indipendentemente dalla piattaforma, dal sistema operativo e dei codec compatibili con il browser in uso.

Così come già accennato, l’evento di domani – previsto alle 19 del fuso italiano – rappresenta uno dei più importanti keynote dell’anno per Apple. Sarà infatti l’occasione per conoscere soprattutto i nuovi iPhone 11, forse suddivisi in tre modelli: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.