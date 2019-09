Lenovo presenta i nuovi ThinkBook per le PMI

Antonino Caffo,

In occasione dell’evento Tech Life a IFA, Lenovo ha annunciato i ThinkBook 14” e 15”, laptop pensati per le piccole e medie imprese. Si amplia così il portfolio già visto al Lenovo Accelerate, con nuovi dispositivi progettati per offrire elevate prestazioni e connettività.

Anche il ThinkBook 13s è stato aggiornato con processori Intel Core di decima generazione, per prestazioni ancora maggiori. Secondo Lenovo, i ThinkBook offrono massima affidabilità, sicurezza e connettività, per un ambiente di lavoro smart per gli utenti business, ma non solo. ThinkBook è il nuovo brand di laptop per le aziende e i professionisti che non vogliono rinunciare a servizi essenziali quali la sicurezza, l’affidabilità e i servizi di supporto, ma al contempo desiderano avere dispositivi eleganti che offrano in un PC l’esperienza d’uso di uno smartphone, in uno stile moderno ed elegante.

Una ricerca condotta da Lenovo in Nord America, Sud America, Europa e Asia, sugli utenti finali ha evidenziato le caratteristiche a cui tengono di più nella scelta del pc per uso lavorativo; quasi il 40% degli intervistati, appartenenti alla generazione dei Millennial e della Gen Z, è interessata ai materiali utilizzati e all’estetica del dispositivo.

ThinkBook non è semplicemente una nuova linea di laptop. Lo abbiamo progettato specificamente per la nuova generazione di professionisti che comprende la Gen Z e i Millennial, con funzionalità e design che lo rendono intuitivo e reattivo come uno smartphone”, ha affermato Eric Yu, Sentio VP e General Manager, Lenovo SMB. “Non solo, ThinkBook offre prestazioni e dotazioni di sicurezza a livello aziendale, evitando all’IT delle piccole e medie aziende di doversi preoccupare della protezione del sistema.

Lenovo ha progettato ThinkBook sui feedback dei clienti, per costruire prodotti in grado di offrire strumenti di collaborazione necessari per rimanere agili, creativi e produttivi. Lenovo ThinkBook 14 (14-pollici) sarà disponibile in Italia a partire da 749 euro da novembre mentre il Lenovo ThinkBook 15 (15-pollici) partirà da 729.00, sempre da novembre 2019.