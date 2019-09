Tesla, il pickup elettrico arriverà a novembre

Filippo Vendrame,

Il pickup elettrico di Tesla sarà “probabilmente” presentato il prossimo novembre. A tracciare questa timeline lo stesso Elon Musk rispondendo ad una domanda su questo modello su Twitter. Ovviamente non si tratta di una data ufficiale ma tutto fa ben sperare che il pickup elettrico sia davvero in dirittura d’arrivo. Del resto, il debutto di questo modello era atteso entro la fine dell’anno in corso e qualcuno sperava che potesse essere annunciato già entro la fine dell’estate.

Ma le nuove parole del CEO di Tesla sono molto incoraggianti. Se tutto andrà per il verso giusto, tra un paio di mesi il futuristico pickup elettrico sarà finalmente svelato dalla società americana. L’uso del termine “futuristico” è più che mai azzeccato visto che Elon Musk ha più volte enfatizzato il design di questa auto elettrica ispirata a Blade Runner. Un modello molto muscoloso, come voglio gli americani, e che sarà in grado di portare a bordo sino a 6 persone.

Ovviamente sarà dotato della trazione integrale, possibile grazie alla presenza di due motori elettrici, uno per asse. Inoltre, l’autonomia sarà compresa, a seconda del modello scelto, tra le 400 e le 500 miglia.

La versione base dovrebbe, sempre secondo Musk, essere proposta ad un prezzo concorrenziale per poter competere con gli altri modelli di questa particolare categoria di autovetture. Il prezzo di partenza dovrebbe attestarsi sotto i 50 mila dollari. Le varianti top, ovviamente, costeranno molto di più.

Sul Tesla Pickup non si sa molto altro. La società ha diramato giusto qualche teaser per stuzzicare la curiosità ma nulla di più. Ma sembra che finalmente tra un paio di mesi potremo scoprire effettivamente tutti i dettagli di questa speciale autovettura elettrica.