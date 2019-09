TIM, nuova offerta Supergiga 50

Filippo Vendrame,

A partire da oggi 9 settembre, TIM mette mano al suo listino consumer inserendo alcune novità dedicate sia ai nuovi che ai già clienti. La prima novità riguarda Supergiga 50 che propone 50 GB di traffico dati con hotspot incluso al prezzo di 13,99 euro al mese. Offerta disponibile per tutti e senza alcun vincolo. Sarà possibile addebitare il suo costo sul credito residuo, sul conto corrente o sulla carta di credito.

Il traffico a disposizione sarà valido anche per la navigazione in Europa ma con un limite di 6 GB mensili. Richiedendo Supergiga 50, i clienti dell’operatore potranno ottenere interessanti sconti sull’acquisto di un modem WiFi 4G. Per esempio, TIM Wi-Fi 4G LTE potrà essere acquistato a soli 29,90 euro. Le offerte Internet a partire da oggi 9 settembre di TIM sono, quindi, le seguenti: Supergiga 20 (20 GB al mese) a 9,99 euro al mese, Supergiga 50 (50 GB al mese) a 13,99 euro al mese, Internet 100GB per 6 mesi a 49,99 euro e Internet 200GB per 1 anno a 99,99 euro.

Ma le novità di settembre di TIM non finiscono qui. L’operatore ha deciso di offrire anche nuovi premi e bonus all’interno del suo programma fedeltà TIM Party. I clienti possono quindi accedere al sito dedicato del programma per scoprire tutte le novità.

Disponibili anche tre nuove offerte relative a TIMVISION Mobile: Senza Pensieri (6 mesi a 10 euro e poi a 5 euro al mese), Super (primo mese gratis e poi 2,5 euro al mese) e Super Sconto (2 mesi a 0,99 euro e poi a 5 euro al mese).

Prorogate sino al 29 del mese molte delle principali offerte dell’operatore come TIM Advance e Young Senza Limiti. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le offerte di rete fissa. La proposta di TIM rimane immutata, solamente TIM Security passa da 9,99 euro a 5,99 euro al mese per 48 rate e poi a 2 euro al mese.

Maggiori informazioni sulle offerte direttamente sul sito di TIM.