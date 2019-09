TIM Supreme 50 Giga: chiamate illimitate e 50 GB

Filippo Vendrame,

TIM Supreme 50 Giga è una nuova offerta operator attack che TIM permette di attivare in alcuni negozi ufficiali in edizione limitata. Come tutte le offerte operator attack, anche questa è pensata per un preciso target di utenti. Nello specifico, vi potranno aderire solamente tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb e qualsiasi Operatore Virtuale ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile. Ovviamente, è richiesta la portabilità del proprio numero.

Entrando nel dettaglio di TIM Supreme 50 Giga, questa offerta offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G sino a 150 Mbps al prezzo di 5,99 euro al mese. Il costo della SIM è di 10 euro, mentre quello di attivazione di 12 euro. A questi costi andrà aggiunto il primo canone da pagare anticipatamente. TIM Supreme 50 Giga si aggiunge, quindi, all’elenco delle offerte operator attack che TIM propone in questo mese di settembre e tutte contenenti chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet

TIM Mercury 50GB (edizione limitata) prevede un costo di 7 euro al mese ed è dedicata a tutti coloro che arrivano da Iliad, Fastweb e Operatori Virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile. TIM Steel 50GB (anche con SMS illimitati) costa 7,99 euro al mese e può essere attivata da chi effettuerà la portabilità da Iliad, Fastweb e Operatori Virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile.

TIM Titanium X 50GB è dedicata a chi arriva da Wind, 3, Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile. In edizione limitata, prevede un costo di 9,90 euro al mese.

TIM Titanium Up 50GB è per gli ex clienti TIM che hanno ricevuto uno specifico SMS. Prezzo di 9,99 euro al mese. Infine, TIM Special xTe (con SMS illimitati) prevede un costo di 9,99 euro al mese ed è attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb e Operatori Virtuali ad eccezione di Kena Mobile.