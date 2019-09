Windows 10, Your Phone supporterà le chiamate

Filippo Vendrame,

L’applicazione Your Phone di Windows 10 presto permetterà di poter gestire le chiamate dello smartphone direttamente dal proprio PC. Come noto, quest’applicazione è stata presentata da Microsoft lo scorso anno come una soluzione per collegare il telefono con il PC. Da allora è stata costantemente aggiornata e migliorata con nuova funzionalità.

Tra le passate novità introdotte dalla società si menzionano la possibilità di poter salvare le immagini direttamente sul PC, la sincronizzazione delle notifiche, la possibilità di poter visualizzare e inviare messaggi MMS e altro ancora. Ora, sembra che Microsoft stia passando al supporto alle chiamate per rendere l’interazione tra PC e smartphone ancora più completa. Come è stato, infatti, individuato, la società sta sperimentando internamente il supporto alle chiamate all’interno dell’ultima versione dell’app.

Come si può osservare dagli screenshot dell’app, gli utenti saranno in grado di consentire l’esecuzione e la gestione delle chiamate tramite un nuovo interruttore presente all’interno delle Impostazioni dell’app Your Phone. Sarà quindi possibile abilitare la funzione “Chiamate” che darà accesso al classico dialer e alla possibilità di poter cercare i contatti. In breve, sarà possibile gestire tutte le chiamate del proprio smartphone dal PC Windows 10, sia quelle in entrata che quelle in uscia.

Sebbene Microsoft non ne abbia ancora mai fatto menzione, è lecito immaginare che molto presto questa importante novità possa arrivare nelle mani degli Insider per dei test su larga scala.

Non ci sono quindi timeline ufficiali sull’arrivo pubblico per tutti quanti. Lecito, comunque, ipotizzare che ci vorrà un po’ di tempo.

Con la possibilità di poter gestire le chiamate dello smartphone dai PC, l’app Your Phone si appresta a fare un importante salto qualitativo. Smartphone e PC non erano mai stati così vicini su Windows 10.