Marco Grigis,

Dopo l’introduzione di Apple Arcade e Apple TV, Tim Cook torna sul palco dell’evento Apple con delle novità relative all’universo iPad. Dato il rilascio di iPad OS, il gruppo di Cupertino ha deciso di lanciare una versione aggiornata del tablet di base. iPad Classico, infatti, è ora dotato di un display da 10.2 pollici, rispetto ai 9.7 della precedente generazione. Il tablet è dotato anche di un processore A10 Fusion e, finalmente, anche di uno Smart Connector.

Il nuovo iPad è perfettamente integrato con iPad OS e, ovviamente, supporta tutte le novità introdotte lo scorso giugno, come la possibilità di gestire i file su una chiavetta esterna. Il nuovo iPad, realizzato in alluminio completamente riciclabile, e verrà proposto agli utenti al prezzo speciale di 329 dollari.

Tim Cook passa quindi ad Apple Watch, l’orologio intelligente di Cupertino. L’orologio intelligente ha migliorato la vita di tutti, soprattutto sul fronte della salute: il gruppo di Cupertino, infatti, mostra un video di tutte le persone salvate grazie all’utilizzo di un device così semplice ma potente. Per questa ragione, Apple ha deciso di incrementare la partnership con università e centri di ricerca per usare Apple Watch come strumento di studio: partono delle nuove Health Research. Fra le aree d’interesse, la sordità, la menopausa e il rapporto tra movimento e qualità della vita.

Arriva il nuovo Apple Watch Series 5, dotato di display always on, grazie a un pannello LTPO. Nonostante questa funzionalità, la durata della batteria rimane invariata rispetto alle precedenti generazioni. L’orologio incorpora anche una bussola digitale, per migliorare la navigazione su mappa. Inoltre, il gruppo di Cupertino ha allargato le funzioni di sicurezza, con servizi di emergenza internazionali. I dispositivi saranno disponibili in alluminio al 100% riciclato, in acciaio inossidabile, in titanio e in ceramica. Non mancano, ovviamente, le edizioni Nike+ e Hèrmes, per gli utenti sportivi oppure per gli appassionati di moda e design. Le versioni solo GPS/WiFi partono da 399 dollari, mentre quelle LTE da 499 dollari.