iPad 2019: in autunno con display 10.2 pollici

Marco Grigis,

Apple potrebbe lanciare in autunno iPad 2019, la nuova versione della sua linea di tablet classici, molto gettonata sul mercato. Dato il successo delle precedenti generazioni di iPad 2017 e iPad 2018, forte dei loro prezzi di poco superiori ai 300 dollari, la società sta pensando di ripetere l’esperimento anche per l’anno in corso. E con un’importante novità per gli utenti: la promozione del device da un display da 9.7 pollici a uno schermo da 10.2.

L’informazione giunge da DigiTimes, testata asiatica pronta a sostenere il lancio di un nuovo iPad 2019 entro la fine del terzo trimestre dell’anno. In altre parole, il tablet potrebbe giungere in concomitanza con la presentazione dei nuovi MacBook Pro da 16 pollici e, forse, dei rinnovati iPad Pro.

Apple ha proprio in questi giorni registrato alcuni modelli di iPad presso l’Eurasian Economic Commission (EEC) e, secondo gli analisti, i nuovi device potrebbero proprio far parte della famiglia dei tablet entry-level del gruppo. D’altronde, Apple ha pochi mesi fa rinnovato le linee iPad Air e iPad Mini, di conseguenza non dovrebbero esserci aggiornamenti autunnali, mentre iPad Pro costituisce ormai una categoria a se stante.

Secondo quanto riferito da numerosi esperti, tra cui anche l’affidabile Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe aver deciso di includere uno schermo da 10.2 pollici del nuovo iPad 2019, con una promozione rispetto ai precedenti 9.7. Il design non dovrebbe cambiare rispetto alle precedenti generazioni: per ospitare un display dalle dimensioni più generose, infatti, Apple potrebbe aver optato per una riduzione della cornice del pannello, così come proprio già avvenuto per il nuovo iPad Air.

Il nuovo tablet potrebbe essere equipaggiato con un performante processore della linea A12 e, fatto non da poco, vedere notevolmente migliorata la sua autonomia. Non mancherà, ovviamente, il supporto ad Apple Pencil, introdotto su questa linea proprio con l’edizione 2018 del device. Al momento, dalle parti di Apple Park non è giunta alcuna conferma in merito: servirà attendere, di conseguenza, l’autunno.