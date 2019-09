Samsung Galaxy A20s, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Samsung recentemente annunciato il Galaxy A90 5G, primo smartphone della serie con processore Snapdragon 855 e modem 5G. Il produttore coreano ha iniziato anche ad aggiornare i modelli precedenti con le corrispondenti versioni “s”. Dopo i Galaxy A30s e A50s dovrebbe essere il turno del Galaxy A20s, del quale sono circolate le possibili specifiche.

In Italia è disponibile ufficialmente solo il Galaxy A20e, mentre il Galaxy A20 non è arrivato nel nostro paese. Il Galaxy A20s rappresenta dunque un importante upgrade, se le specifiche verranno confermate da Samsung. Lo schermo LCD dovrebbe avere una diagonale di 6,5 pollici e una risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Non è chiaro se verrà utilizzato un display Infinity-U o Infinity-V, ma sicuramente ci sarà un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0).

La dotazione hardware dovrebbe comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 450, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. A titolo di confronto, l’attuale Galaxy A20 integra il processore octa core Exynos 7884, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Oltre al lettore di impronte digitali, sul retro ci sono tre fotocamere (una in più rispetto al Galaxy A20).

Samsung avrebbe scelto sensori da 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard con apertura f/1.8 e grandangolare. Il terzo sensore da 5 megapixel serve per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.000 mAh e supportare la ricarica rapida da 15 Watt (tramite porta micro USB 2.0). Tre i colori previsti: verde, nero e rosso. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI.