Volkswagen ID.3, l’auto elettrica per tutti

Filippo Vendrame,

Nella serata di ieri, Volkswagen ha tolto finalmente i veli sulla ID.3, la sua nuova auto elettrica che si pone l’obiettivo di diventare una delle prime autovetture di questa categoria ad avvicinare davvero le masse visto che il suo prezzo base, almeno in Germania, sarà inferiore ai 30 mila euro. La Volkswagen ID.3 è senza ombra di dubbio una nuova pietra miliare della storia del costruttore tedesco e segna ufficialmente un suo radicale cambio di approccio alla mobilità.

Su di lei se ne è parlato molto e prima dell’estate c’era già stata una mezza presentazione in cui erano stati aperti i preordini di una versione speciale “first edition” di 30 mila esemplari, tutti già prenotati. Lo stile della nuova berlina elettrica tedesca richiama quello del Gruppo, del resto, la Volkswagen ID.3 è un modello della stessa categoria della Golf e quindi le somiglianze sono palesi. Molto rastremato il frontale, merito della presenza del motore elettrico molto più compatto di quello termico. In tal senso anche le prese d’aria sono ridotte al minimo, aspetto che permette anche di migliorare l’aerodinamica. Bellissimi i fari anteriori a matrice di LED.

Dal punto di vista tecnico, la Volkswagen ID.3 è basata sulla piattaforma modulare MEB e sarà offerta in tre differenti capacità di batteria: 45, 58 e 77 kWh. Autonomia massima, rispettivamente, di 330, 420 e 550 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. La capacità di ricarica in corrente continua sarà, sempre rispettivamente, di 50 kW (100 kW opzionale), 100 kW e 125 kW. Il caricatore in corrente alternata disporrà di una potenza di 7,2 kW, 11 kW e 11 kW.

Il motore elettrico avrà una potenza di 204 CV e una coppia massima di 310 Nm (modello first edition). La velocità massima per tutte e tre le versioni è di 160 Km/h. Tanta tecnologia anche a bordo dove spicca una plancia totalmente digitale con schermi touch. Rimangono ben pochi tasti fisici. Presente anche un sofisticato assistente vocale. L’auto elettrica è ovviamente connessa e si potrà gestire tramite app.

Volkswagen ID.3 arriverà a metà del 2020. Purtroppo, al momento, non sono ancora stati ufficializzati i prezzi per il mercato italiano.