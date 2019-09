Filippo Vendrame,

Amazon Prime Now sbarca a Torino dopo essere già stato lanciato a Milano ed a Roma. Il capoluogo della Regione Piemonte diventa così la terza città italiana dove i clienti Amazon iscritti al programma Prime Now potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 7.000 prodotti degli store Pam Panorama e beneficiando di consegne in una finestra a scelta di due ore. Il servizio è disponibile in alcune zone scelte della città di Torino ed in sei altre città dell’hinterland (Rivoli, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano e Beinasco).

Tutti i clienti che potranno accedere a Prime Now potranno scegliere tra un’ampia varietà di prodotti come frutta, verdura, prodotti tipici, surgelati, beni per la cura della persona ed altro. Il tutto attraverso l’app Amazon Prime Now o dal sito primenow.amazon.it. I clienti potranno quindi godere di consegne ultra-rapide, utili anche in caso di urgenze. Il servizio Prime Now è attivo dalle 10 del mattino alla mezzanotte, sette giorni su sette. Per festeggiare il lancio di questo servizio, Amazon, sino a gennaio 2020, offrirà la consegna in finestre di due ore senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 25 euro.

Ma i benefit per il lancio del servizio non finisco qui. I clienti Prime Now a Torino potranno usufruire di uno sconto di 10 euro sul primo ordine di importo superiore ai 50 euro. Terminata la promozione a gennaio 2020, l’importo minimo per effettuare un ordine sarà di 15 euro, senza costi di spedizione per ordini superiori ai 50 euro con consegna in finestre di due ore, mentre è previsto un costo di spedizione di 3,49 euro per ordini con valore compreso tra i 15 euro e i 50 euro.

Attraverso l’app e il sito è pure possibile verificare la disponibilità del servizio a casa propria, o nel punto scelto per la consegna, immettendo il CAP.

Nikolay Yanev, Head of Prime Now Marketplace, Amazon.it, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di rendere da oggi disponibile Prime Now anche ai nostri clienti di Torino. Grazie all’importante accordo con Pam Panorama, i clienti Prime hanno la possibilità di scegliere tra oltre 7.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, la frutta e la verdura, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano in finestre di due ore. Torino è la terza città in Italia in cui Prime Now è disponibile, dopo Milano e dopo Roma, la città di più recente introduzione. Grazie a questa estensione di Prime Now, d’ora in poi anche i clienti torinesi iscritti ad Amazon Prime possono usufruire del nostro servizio di consegne ultra-veloci, oltre ai numerosi benefici di cui possono già godere grazie all’abbonamento Prime.